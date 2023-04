Da Veliz a Gomez: il tango degli scout rossoblù

Il Bologna è in attesa: del ritorno di Joey Saputo e del colloquio con Thiago Motta per pianificare il futuro, ma pure delle risposte che tardano ad arrivare di Riccardo Orsolini e Nicolas Dominguez alla voce rinnovi da cui dipendono riconferme o cessioni e ragionamenti sui contratti in scadenza a giugno degli over trenta. Non per questo, però, è fermo. La dirigenza è al lavoro e si guarda attorno per farsi trovare pronta. A fine marzo, osservatori degli uomini mercato rossoblù, Giovanni Sartori e Marco Di Vaio, sono stati avvistati in sudamerica. Un tour di una settimana circa tra Argentina e Uruguay, per visionare dal vivo partite e talenti già seguiti via video e captarne sensazioni dal vivo, monitorandone il percorso di crescita. La squadra degli osservatori era già stata ‘sguinzagliata’ per il Sudamericano Sub 20 che si è tenuto in Colombia tra gennaio e febbraio, dove brillò la stella Dario Osorio (19, Universidad de Chile). Questa volta nel mirino i campionati di Primera Division di Argentina e Uruguay.

I nodi da sciogliere in casa Bologna sono diversi e quindi i giocatori seguiti tanti e in tutti i ruoli. Perché oltre ai giocatori sopra citati, il Bologna dovrà sedersi al tavolo con Soumaoro (scadenza 2024) e decidere se rinnovare o meno, e decidere il da farsi anche con Bonifazi, fuori dalle rotazioni da ottobre. E in attacco oltre a Orsolini ci sarà da sciogliere il nodo Arnautovic. Così, da Rosario segnalano il possibile interesse per la punta del Central Alejo Veliz (19 anni) per il centrale di centrocampo e Gino Infantino. Ma gli uomini rossoblù sono stati avvistati anche al seguito del Velez, dove sono tanti i giovani talenti in rampa di lancio: dal difensore centrale Valentin Gomez (19), in possesso di un prezioso passaporto comunitario e con contratto in scadenza nel 2024, all’attaccante Abiel Osorio (20), fino agli esterni d’attacco Julian Fernandez (19) e Gianluca Prestianni (17), quest’ultimo possibile nuovo oriundo da nazionale. In Uruguay si monitorano i percorsi di crescita di Luciano Rodriguez (19), punta del Liverpool Montevideo e dei centrocampisti Damian Garcia (19, Penarol) e Fabricio Diaz (20, Liverpool Montevideo). Ma pure Diego Hernandez (22, 5 gol in campionato) esterno offensivo mancino dei Wanderers, la punta Arezo (20) del Penarol (7 reti).

Dopo i tanti rumors arrivati dalla Scozia alla voce centrocampisti (Campbell 23 anni, Barron 20) e attaccanti (Duk e Miovski, 23), dall’Olanda (per il difensore Beukema e il centrocampista Reijnders dell’Az) e dall’Inghilgerra (per il gallese Jordan Hames, 18 anni) è il turno del sudamerica.

Marcello Giordano