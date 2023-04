Da Verona al futuro, Orso rivuole la scena

di Marcello Giordano

È esploso con Mihajlovic segnando 35 reti in tre stagioni, tra campionato e Coppa Italia. E ha deciso l’amichevole del 22 dicembre al Bentegodi, proprio la prima gara giocata dai rossoblù dopo la scomparsa dell’ex tecnico rossoblù. Al Bentegodi intende tornare con una maglia da titolare addosso: Riccardo Orsolini prepara lo sprint finale della stagione. Uno sprint destinato a decidere tanto le possibilità europee del Bologna quanto il futuro del numero 7 chiamato ad accettare o meno la proposta di rinnovo di contratto da parte del Bologna. Deciderà le sorti tanto della squadra quanto proprie. L’infortunio muscolare all’addome che ne ha guastato l’ultimo mese pare in via di risoluzione. Questo ha detto la trasferta di Bergamo, in cui Orso è entrato spaccando la partita: un gol annullato, con tanto di ammonizione che lo ha costretto al turno di squalifica con il Milan, e uno buono, che ha chiuso la contesa. Ha ritrovato il gol che gli mancava dal 26 febbraio dopo più di un mese, salendo a quota 8 e al ruolo di migliore marcatore del Bologna al pari di Marko Arnautovic, che a Verona non ci sarà: il numero 9 punta a tornare a disposizione con la Juventus. A Verona, però, Motta ritroverà il miglior marcatore della sua gestione rossoblù: se dal primo minuto o meno, sarà il tecnico a stabilirlo. Di certo c’è che Orsolini scalpita. Anche perché punta a un record personale. Fin qui, non è mai andato oltre gli 8 gol in una stagione in A, obiettivo raggiunto nell’annata 2018-19 (a cui se ne aggiunsero 2 in Coppa Italia) e in quella successiva 8 (furono 9 in totale).

La doppia cifra è vicina, il record di marcature personali in A a un passo. E l’infortunio alle spalle. Quell’infortunio che ha macchiato la sua media realizzativa. Orsolini ha segnato infatti 8 reti nelle ultime 19 giornate. Ma sono 8 in 17 presenze, perché l’esterno ha saltato la Lazio affaticamento muscolare e il Milan per squalifica, trovando la rete una sola volta nelle ultime 6 giornate, partendo tra l’altro sempre dalla panchina con Salernitana, Udinese e Lazio, non essendo al meglio. Oltre al record personale di reti c’è la corsa europea del Bologna e si sposa con la partita del contratto: a Orsolini il club propone un prolungamento fino al 2026 a 1,5 milioni netti. Alla proposta il giocatore non ha ancora risposto, sapendo dei sondaggi di Lazio, Roma, Milan, Inter e Fiorentina.

Ma la partita non è chiusa e qualora il Bologna dovesse chiudere in crescendo, magari coronando la rincorsa all’Europa, l’attaccante potrebbe vedere nel Bologna quella big a cui aspira. I suoi gol, insomma, potrebbero anche avvicinarlo al rinnovo, oltre ad aiutare i rossoblù a salire di livello. Ma per Thiago il futuro è Verona. E la buona notizia è quella di ritrovare il suo miglior marcatore.