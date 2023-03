Dagli Usa alla Russia Poi le Due Torri

Daniel Lorenzo Hackett è nato a Forlimpopoli il 19 dicembre 1987. Figlio d’arte – papà Rudy ha giocato a Forlì, Livorno, Reggio Emilia e Porto San Giorgio – Daniel ha studiato alla University of South California, militando nelle fila dei Trojans.

Tre stagioni nella Ncaa senza ottenere il pass per la Nba (non venne scelto al draft al quale si dichiarò con un anno d’anticipo).

Poi Pesaro, Treviso, Siena e Milano, prima di intraprendere un viaggio in Europa nel quale ha toccato Atene (sponda Olympiacos), la Germania (il Bamberg) e la Russia, quel Cska con cui ha vinto anche una Eurolega. Dalla passata stagione, causa l’invasione russa, è tornato in Italia, indossando la maglia della Virtus che ha guidato al successo in EuroCup. Nel suo palmares bianconero anche la Supercoppa oltre alla qualificazione all’Eurolega.