Dal campionato al Viareggio: la Primavera vuole stupire ancora

È tutto pronto per la 73° edizione del Torneo di Viareggio, una delle competizioni giovanili più importanti della penisola che, da qualche anno, ha visto però scendere vertiginosamente il suo appeal. Dopo l’eliminazione ai quarti di finale nella scorsa stagione, si ripresenterà anche quest’anno il Bologna, che parteciperà con la formazione Primavera dopo la breve parentesi della scorsa edizione riservata alle formazioni Under 18: saranno dunque i ragazzi di Vigiani a presentarsi al torneo, che per la fase a gironi li ha messi di fronte ai nigeriani del Mavlon FC, gli spagnoli del Jovenas Promesas e i greci dell’Atromitos Athens, tutti insieme nel gruppo 7. Il torneo, che prenderà il via il 20 marzo e si concluderà il 3 aprile con la finale, sarà ancora una volta itinerante e sparso sul territorio ligure e toscano, con le ulteriori comunicazioni relative a date delle partite dei rossoblù che verranno comunicate successivamente. Saranno quindi i giocatori classe 2004 a parteciparvi, con la possibilità di aggiungervi tre fuoriquota e cinque prestiti.

Prima, però, c’è da chiudere bene il campionato, nelle partite rimanenti prima della sosta: domani, alle 11, i rossoblù saranno di scena a Udine per provare ad allungare il ‘filotto’ di risultati utili, al momento a quota cinque; l’obiettivo primario, però, è quello di rimanere il più possibile agganciati alla zona di testa. Il Bologna, sesto con 34 punti, è a meno 5 dalla capolista Lecce, autentica schiacciasassi nell’ultimo periodo. Dalla trasferta friulana dipendono molte ambizioni playoff dei rossoblù. Prima di partire per il Viareggio, inoltre, il Bologna affronterà la sorpresa Frosinone in casa, il Milan a Milanello e chiuderà il mese di marzo, per quel che riguarda il campionato, con il Napoli.

Giacomo Guizzardi