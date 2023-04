Dal duello Cipriani-Pellissier a Mazia contro Corona La semifinale con il Torino riscrive il Viareggio

di Giacomo Guizzardi

Venticinque anni dopo, è di nuovo Bologna-Torino in semifinale al Viareggio. Nel 1998, a Piano di Follo (Spezia), fu la squadra granata a sorridere, trascinata da un Sergio Pellissier – autore di un gol – e da un Cosimo Sarli (doppietta per lui) che schiantarono per 3 a 1 la formazione rossoblù allenata, allora, dal compianto Buso. Se Pellissier ha trovato modo di esprimersi ad altissimi livelli, legando la sua carriera soprattutto al Chievo Verona, discorso diverso per Sarli, che lasciato il Torino tentò la fortuna in Inghilterra, Francia e Belgio, senza però riuscirvi. Chiuse la carriera nel 2020, a 41 anni, dopo l’ultima avventura con la maglia del Racing Capri, dopo avere girovagato per tutto il Sud pallonaro. E dire che in quel Torino, che conquistò poi il Viareggio battendo i brasiliani dell’Irineu, mancava il ‘Tir’ Tiribocchi, capocannoniere dei granata di Sala, assente in quella occasione causa squalifica.

E il Bologna? Il ko contro il Torino mise fine a una striscia positiva di 28 vittorie tra campionato, Coppa Italia e Viareggio, con la formazione di Buso che dovette arrendersi al Torino. Non trovò la rete Giacomo Cipriani, che ebbe comunque modo di confezionare l’assist per il gol della bandiera segnato da Foschini.

Oggi, alle 18, non ci saranno Cipriani e Pellissier uno di fronte all’altro, ma volti nuovi, in rampa di lancio, speranzosi di potere ripercorrere in parte la carriera di chi li ha preceduti: lato Bologna la copertina se la prende ovviamente Andrea Mazia, a secco contro l’Empoli e desideroso di riassaporare subito la rete. In casa Torino, invece, occhi puntati su Giacomo Corona, figlio d’arte, e autore di 5 reti in questo Viareggio. Suo papà, ‘Re’ Giorgio Corona, ha raccolto a fine carriera 182 reti, molte delle quali arrivate in Serie C e in cadetteria, con 7 centri anche in massima serie. Se il Torino allenato da Asta ha dalla sua l’imprevedibilità di Capac e l’estro dell’ex Cesena Gabellini, il Bologna di Paolo Magnani potrà invece contare sulla freschezza di Tommaso Ravaglioli, in gol contro l’Empoli e voglioso di mettersi in mostra contro compagni più grandi, e la stazza di Tommaso Ebone, ariete dell’attacco rossoblù. Calcio d’inizio alle 18: diretta tv a cura di Rai Sport da Santa Croce sull’Arno (Pisa).