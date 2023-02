Dal gol in Brianza al rebus rinnovo Sarà il mese della verità per Orso

di Marcello Giordano

E’ il mese della verità: per Riccardo Orsolini e per il Bologna. E’ un momento magico, per il numero 7 rossoblù, che contro il Monza, all’andata, segnò il suo primo gol stagionale ribaltando la sfida e regalando i tre punti ai rossoblù. Una settimana prima, con il Lecce, è iniziata la rincorsa del Bologna, reduce da allora da 22 punti in 11 giornate e che Orso abbia contribuito in modo netto alla sterzata non c’è dubbio: 5 reti e 3 assist nelle ultime 10 giornate, due reti e due assist nelle ultime due sfide consecutive con Spezia e Fiorentina. Ma a Casteldebole ci si augura che il bello debba ancora venire e che il numero 7, con questa sgasata, abbia solo provveduto a rimettersi in media con le ultime stagioni: 20 presenze tra campionato e Coppa con 5 reti e 3 assist in questa annata, mentre quelle passate raccontano di 7 gol e 4 assist nel 2021-22 in 30 presenze, 9 reti e 4 assist in 36 nel 20-21, 9 reti e 8 assist nel 19-20 in 39 e 10 gol e 5 assist nel 18-19 in 37 (oltre alle 8 gare senza lasciare il segno della seconda parte della stagione 17-18). Orsolini ha ancora tutto il tempo per ritagliarsi la miglior stagione della carriera e mentre sul campo è tornato a splendere, fuori è chiamato a giocare un’altra partita decisiva per lui e per il club: quella del rinnovo (insieme a Dominguez). Il Bologna spinge per chiuderla positivamente nel giro di un mese, avendo la necessità di programmare il futuro.

Il tutto mentre la squadra ha la possibilità di scrivere il miglior risultato dell’era Saputo. E anche in questo senso il mese alle porte è decisivo. La città e l’ambiente hanno ritrovato entusiasmo, come dimostrano i 2mila tifosi presenti al Franchi a sostenere una squadra che si ritrova a un punto dal settimo posto che potrebbe significare Europa, qualora l’Inter vincesse la Coppa Italia e aspettando novità dai tribunali sulla Juventus. La squadra marcia forte e sta battendo l’emergenza. Ma anche in questo caso è il prossimo futuro che dirà con quali ambizioni il Bologna potrà presentarsi al rush finale della stagione: Monza in casa, trasferta a Genova con la Samp, poi Inter al Dall’Ara e scontro diretto con il Torino all’Olimpico, dice il calendario da qui al 6 marzo. Se i rossoblù dovessero resistere all’emergenza fino a quella data, allora potrà pensare davvero in grande, anche perché nel frattempo dovrebbe recuperare nelle migliori condizioni Arnautovic, Medel, Sansone e De Silvestri per lo sprint per l’Europa.