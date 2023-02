Dal gol scudetto al recupero possibile Sansone non vuol perdersi la ’sua’ partita

Se agli interisti fai il nome di Nicola Sansone è inevitabile provocare in loro una smorfia di rabbia mista a dolore. Nell’immaginario collettivo nerazzurro Sansone è, solo un gradino più sotto rispetto al portiere Radu, colui che mise la firma sull’2-1 al Dall’Ara dello scorso 27 aprile, quando l’Inter di Simone Inzaghi fu piegata dai rossoblù in rimonta consegnando lo scudetto ai cugini milanisti.

L’Inter, peraltro, è una delle vittime preferite dell’attaccante campano. Prima di segnarle il gol più facile (a porta vuota) e pesante della recente storia nerazzurra Sansone aveva castigato l’Inter per 4 volte quando indossava la maglia del Sassuolo.

Assente per infortunio dal 15 gennaio, ovvero da quando segnò all’Udinese un altro gol pesantissimo nel giorno della vittoria per 1-2 dei rossoblù alla Dacia Arena, tra oggi e domani Sansone saprà se la sua lunga anticamera sia finita e se con l’Inter, domenica, potrà tornare almeno ad accomodarsi in panchina.

La frattura scomposta del quinto dito del piede destro, rimediata proprio in quel di Udine, lo ha costretto a un mese di rieducazione tra Isokinetic e infermeria.

Un vero guaio, che lo ha fermato proprio nel momento in cui, viste le assenze di Arnautovic e Zirkzee, Thiago gli aveva ritagliato un ruolo da titolare nella posizione inconsueta di centravanti.

Ieri Sansone correva a bordocampo senza forzare i ritmi. Oggi proverà a tornare in gruppo, o almeno a fare uno step in più nei carichi di lavoro e con il pallone tra i piedi.

Recupero possibile, ma tutt’altro che scontato, perché come noto Thiago vuole solo giocatori pronti. Sta di fatto che da quel 27 aprile il Sansone bomber ha gioito una sola volta: il 15 gennaio a Udine. Con l’Inter all’orizzonte però Nicola vede rosa. Semmai sono gli interisti che quando lo incrociano vedono nero.

m. v.