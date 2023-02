Dal rebus rinnovo ai rumors viola E’ un derby doppio per Dominguez

Chiuso il mercato si pensa ai rinnovi in casa Bologna, mentre Thiago e i rossoblù sono chiamati a pensare al campo e al ciclo di scontri diretti che chiariranno se il il gruppo abbia le carte in regola per rimanere in bagarre per il settimo posto. Fiorentina, Monza, Samp, Inter e Torino, recita il calendario del prossimo mese. Mese che inizia con un derby dell’Appennino speciale: per le ambizioni delle due squadre e in particolare per Nicolas Dominguez, volente o nolente uomo partita. E’ il suo derby, non fosse altro perché sarà chiamato a giocare una partita nella partita, l’argentino.

La Fiorentina è sulle sue tracce fin da quando il Bologna lo portò in Italia strappandolo alla concorrenza viola e dell’Udinese. Nico, dopo gli alti e bassi iniziali, si è imposto. Di più. Ha attirato le attenzioni pure della Lazio. Ma c’è un Bologna che da luglio lavora per il rinnovo di contratto, con contatti che si sono intensificati dopo l’arrivo di Thiago e il ritorno alla centralità di Dominguez, su cui vorrebbero costruire la squadra che verrà. L’agente ha più volte rinviato il momento dell’arrivo in città per un faccia a faccia e in ambiente mercato si dice ci siano proprio Lazio, Fiorentina e squadre estere dietro l’attesa, rotta a gennaio, quando Nico ha dettato le condizioni: 1,5 milioni netti più 200mila euro di bonus a stagione, la richiesta.

Al Franchi, Nico cerca di ritrovare la maglia da titolare, dopo la panchina iniziale con lo Spezia. Ha reagito e risposto, con l’assist per il 2-0 di Orsolini. Al Franchi vuole prendersi la scena: per dimostrare a Bologna e Fiorentina perché chieda certe cifre. Anche attorno a lui ruoterà il derby dell’Appennino, gli occhi della dirigenza viola e rossoblù saranno per lui. E anche attorno a lui (e a Orso) ruoteranno i programmi estivi del mercato del Bologna: perché in caso di mancato rinnovo, dato il contratto in scadenza nel 2024, il giocatore dovrà essere ceduto e questo mese di febbraio sarà decisivo in tal senso. E’ ciò che a Bologna tutti si augurano non accada. E soprattutto l’augurio dei tifosi è che Nico, nel caso, non scelga la Fiorentina come fece a suo tempo Pulgar, che decise accettare la corte viola dopo l’esplosione seguita all’arrivo di Mihajlovic e alla rincorsa salvezza della stagione 2018-19. La carriera di Pulgar di fatto si fermò lì. E lì rimase anche il Bologna, che con Dominguez invece è convinto di poter crescere. Serviranno carattere e personalità a Dominguez: perchè non è semplice giocare sapendo di avere gli occhi di tutti addosso.

Marcello Giordano