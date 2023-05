Dal trionfo al progetto Verni: "Ecco il nostro Lab per far crescere i talenti"

di Gianmarco Marchini

Se è vero che squadra che vince non si cambia, figuriamoci squadra che stravince. Non a caso, notizia di pochi giorni fa, il Felsina ha annunciato il prolungamento del rapporto con Alessandro Ansaloni, capocantiere di una squadra che ha demolito il campionato di Prima Categoria. Ottanta punti, venticinque vittorie, cinque pareggi e zero sconfitte.

Presidente Verni, come si costruisce un percorso così netto?

"Un trionfo di queste proporzioni non era francamente immaginabile. Sapevamo di aver allestito una squadra idonea a vincere, ma il merito di arrivarci e di farlo in questo modo è dell’allenatore, del suo staff e di tutta la squadra: persone che hanno saputo fare gruppo e compattarsi anche nei momenti difficili".

L’unica delusione nella finale di Coppa Emilia, persa ai rigori con il Civitella dopo essere passati in vantaggio ai supplementari.

"E’ una lezione che ci farà crescere. L’ho detto ai ragazzi il giorno dopo: il muscolo più difficile da allenare è la testa. Quando a pochi minuti dalla fine ci siamo ritrovati in vantaggio e con un uomo in più, abbiamo smesso di giocare, mentre gli avversari hanno dato tutto quello che avevamo. E’ lì che hanno vinta la partita".

Ripartirete con l’obiettivo di provare a vincere subito anche in Promozione?

"C’è in corso una riflessione interna sul tema. Ci stiamo chiedendo se puntare a vincere o se fare un campionato per mantenere la categoria, perché al momento non abbiamo un settore giovanile adeguato a sostenere una crescita in Eccellenza. I numeri raccontano di una grande vittoria quest’anno. Quello che si vede sono gli ottanta punti, ma quello che non si vede è il gap tra la prima squadra e le nostre giovanili. E’ sui nostri errori che vogliamo lavorare".

Come?

"Abbiamo voluto creare il Felsina Lab con lo scopo di migliorare la qualità della nostra scuola calcio. Abbiamo portato a bordo professionalità riconosciute in questo mondo. Stefano Roncassaglia sarà il nuovo direttore tecnico, responsabile delle annate dal 2011 al 2015: Esordienti, Pulcini e Primi Calci. Poi ci sarà Simone Paselli nel ruolo di direttore generale che coordinerà la direzione di scuola calcio e settore giovanile, settore che in futuro dovrà dare linfa alla prima squadra: abbiamo chiuso un accordo di collaborazione con la sua Academy per implementare in modo rilevante tutta la parte tecnica. Aumenteremo gli allenamenti da due a tre a settimane, estendendo anche la durata oltre l’ora e mezza. Ovviamente spazi permettendo".

E qui si riapre un tema delicato su cui state lavorando da diversi mesi: la difficoltà a dialogare con le istituzioni locali per poter avere a disposizione nuovi campi e struttere. Com’è evoluta la situazione?

"La situazione non si è evoluta. Abbiamo preso atto che, per varie ragioni, oggi il Comune non è in grado di darci le soluzioni che vorremmo, pur conoscendo le persone, il nostro progetto e i valori che lo muovono, valori prima di tutto sociali. Dobbiamo capire se muoverci in autonomia per trovare questi spazi, anche se ci auguriamo di svegliarci un giorno ricevendo una telefonata con una proposta".

Che dialogo c’è, invece, con il Bologna calcio?

"La collaborazione con loro continua. Con orgoglio ci sono altri tre Giovanissimi che sono stati richiesti dai rossoblù. Noi li accompagnamo volentieri in un contesto più alto del nostro, non può che renderci felici, ma abbiamo il timore che poi nel lungo periodo il loro percorso si fermi perché i grandi club si riforniscono all’estero per le prime squadre. Ecco, con il Felsina Lab, con le nuove figure ingaggiate, avremo in futuro la struttura per poter creare delle partnership bidirezionali con il Bologna. Perché il nostro obiettivo finale è rimasto sempre lo stesso".

Quale?

"Arrivare ai vertici avendo alla base un solido settore giovanile, per dare alla città una squadra della città. Vincere è bellissmo e stimolante, certo. Ma non avremo vinto veramente se i nostri successi del futuro non arriveranno dai nostri ragazzi".