Dall’Ara da record: già 27.000 biglietti

Giornata di rifinitura, per i rossoblù, e di conferenza stampa per Thiago Motta, che alle 14 sarà a disposizione della stampa per raccontare la marcia di avvicinamento alla sfida con l’Inter. Mancano due giorni al big match e saranno quindi gli ultimi giorni di caccia al biglietto. Sono circa 27mila i presenti stimati tra tagliandi venduti e abbonamenti e restano disponibili circa 3mila tagliandi tra tribuna e Poltrone, per arrivare al tutto esaurito. In tutti i casi il Dall’Ara già così farà segnare il record stagionale di presenze.