Dall’Ara in notturna il 30 aprile con la Juve Atalanta e Milan le rivali del sabato

Bologna-Juventus, quella che sotto le Due Torri è considerata la madre di tutte le partite, si giocherà in notturna: al Dall’Ara appuntamento per domenica 30 aprile alle 20,45. Le variazioni di calendario comunicate ieri dalla Lega di serie A per il mese di aprile riguardano altre tre sfide dei rossoblù.

Nell’ordine: nel turno pre pasquale Atalanta-Bologna si giocherà sabato 8 aprile alle 16,30; sabato 15 aprile sarà la volta di Bologna-Milan alle 15 al Dall’Ara; venerdì 21 aprile, infine, i rossoblù saranno di scena al Bentegodi col Verona: calcio d’inizio alle 20,45.

