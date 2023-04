Dall’Ara, la carica dei 25mila e di Saputo

di Massimo Vitali

Solo il meteo oggi rischia di non essere un alleato del cassiere rossoblù. Per l’ora della partita le previsioni annunciano nubi sparse con minaccia di pioggia: nulla però che possa fermare l’onda dei 25 mila del Dall’Ara.

Venticinquemila più Joey Saputo, che questa sera ripartirà per il Canada. E senza Beppe Signori, che non sarà presente in carne e ossa, ma che, attraverso un breve messaggio-video proiettato sul maxischermo, saluterà i suoi ex tifosi invitandoli ad assistere alla proiezione, martedì al Nuovo Cinema Nosadella in via Lodovico Berti, di ‘Fuorigioco’, il docufilm che narra della sua caduta e resurrezione.

E il ct azzurro Roberto Mancini per dare un’occhiata a Orsolini e Udogie esclusi dalle ultime convocazioni? Non è escluso che possa fare un blitz. Nel catino del glorioso stadio che attende il restyling ci saranno, sistemati nei distinti, circa 4 mila giovani tifosi rossoblù, ospiti del club.

In vendita, grazie anche al significativo contributo dei tifosi bianconeri in arrivo da Udine (ne sono previsti oltre un migliaio), restano solo qualche centinaio di tagliandi di curva San Luca e un’ampia disponibilità di tribune. La somma tra abbonati e paganti dovrebbe fare, per l’appunto, 25 mila presenze.

Con la Lazio, nell’ultima partita casalinga, gli spettatori furono addirittura 27.369, grazie anche al corposo contingente di giovani tesserati dei club affiliati al Bfc.

Cambia poco: un Dall’Ara semipieno rappresenta una molla in più per tenera alta la pressione in questo finale di stagione. E dire che, nonostante questi numeri, la media-spettatori casalinga (fonte www.stadiapostcards.com), che si attesta su 20.591 unità, attualmente colloca il Bologna all’undicesimo posto nella graduatoria dei club con più presenze nelle partite interne. L’Udinese, avversario di oggi, è invece nona, a quota 21.118, seguita dalla Sampdoria, decima con una media di 20.769 spettatori nelle gare al Ferraris. Subito alle spalle dei rossoblù c’è la Salernitana, con 19.445 presenze di media all’Arechi.

Anche se a far saltare il banco in questa stagione c’è il ritorno in serie A del Lecce, che grazie ai suoi 19.948 abbonati fa salire la media-spettatori allo stadio di via del Mare a 24.653 unità: ottavo posto assoluto alle spalle delle sei big e della Fiorentina. Un anno fa, in una serie A con le presenze allo stadio mutilate dalla limitazioni legate al Covid, in questa classifica il Bologna chiuse al nono posto. Ma con quattro grandi ancora da affrontare al Dall’Ara, ovvero Milan, Juventus, Napoli e Roma, il cassiere rossoblù conta di risalire la classifica. Magari riuscendo a mettere la freccia proprio su Sampdoria e Udinese, che oggi sopravanzano i rossoblù di poche centinaia di unità.