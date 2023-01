Dall’arco alla fiction: Sarti fa sempre centro

di Alessandro Gallo

Due edizioni dei Giochi Paralimpici alle spalle (Rio de Janeiro 2016 e Tokyo 2020). Qualche presenza anche nella nazionale normodotati – da questo punto di vista il tiro con l’arco è una delle discipline più inclusive in assoluto – eppure continua a fare centro. Anzi, ad alzare ulteriormente l’asticella.

È la storia di Eleonora Sarti, 36 anni, punto di forza del Castenaso Archery Team e delle Fiamme Azzurre. Eleonora, che ha un passato anche nel basket in carrozzina, si è data, almeno per qualche giorno, alla carriera da attrice. Proprio così, Eleonora ha recito nel film "A muso duro", che Rai Uno, nei mesi scorsi, ha proposto per raccontare la storia di Antonio Maglio, il medico che, di fatto, è stato il papà dei giochi paralimpici, a partire dall’edizione delle Olimpiadi di Roma 1960.

"È’ un’esperienza che risale al novembre e dicembre dello scorso anno: racconta Eleonora –. La casa di produzione si è fatta avanti con le varie federazioni chiedendo eventuali disponibilità. La mia federazione me l’ha segnalato e così ho fatto un provino. Poi un colloquio telefonico e, alla fine, mi hanno preso".

Una delle comparse che hanno affiancato Flavio Insinna, grande protagonista della pellicola su Rai Uno.

"Non sono diventata ricca – se la ride Eleonora –, ma un piccolo compenso c’è stato. Più di questo, però, è stata la gioia e lo stupore di affrontare un’esperienza diversa dal solito. Per una decina di giorni abbiamo girato tra un paesino nei pressi di Roma, Ostia e lo stadio dei Marmi, proprio nella capitale. Dovevamo farci trovare pronti alle 6 del mattino. Poi si andava avanti fino a sera inoltrata".

Parrucchiere, truccatrici, guardarobiere: tutte a disposizione di Eleonora Sarti e dei suoi compagni.

"Da grande non farò l’attrice – prosegue –. Ma è stata un’esperienza che mi piacerebbe ripetere, chissà. Insinna è stato fantastico, così come tutto il cast di attori. È un’avventura che mi è piaciuta proprio dal punto di vista umano e che mi ha arricchito come persona".

Dal film su Rai Uno al grande sogno, il passo è breve.

"Continuo ad allenarmi – racconta Eleonora che nelle ultime settimane ha fatto incetta di premi, anche in occasione del Galà delle Frecce organizzato da Stefano Marino Fransoni –. A luglio ci saranno i campionati del mondo nella Repubblica Ceca. Appuntamento particolarmente importante perché cominceranno a essere assegnate le carte per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Dopo essere stata a Rio de Janeiro e Tokyo vorrei cercare la mia terza qualificazione".

Nei prossimi mesi ci saranno i campionati italiani a Faenza (Ravenna) per cominciare a prendere le misure con gli appuntamenti più importanti.

"In mezzo – insiste – ci saranno anche gli Europei per normodotati. Sulla carta ho già ottenuto il minimo per essere convocata. In passato ho già preso parte a Mondiali e altre manifestazioni internazionali con la nazionale normodotati. Io continuo ad allenarmi nel migliore dei modi".

Lavora e tira, tira e lavora Eleonora. In attesa, magari, di un’altra particina in qualche fiction, perché l’esperienza con "A muso duro" le è rimasta nel cuore.