Dall’Eccellenza alla Prima tutti fermi per il torneo delle Regioni in Piemonte

Turno di riposo oggi per i campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. Stop programmato per permettere alla rappresentativa Under 19 di partecipare al torneo delle Regioni in corso in Piemonte e Val d’Aosta e alla quale, oltre all’Under 19, prendono parte l’Under 17, l’Under 15 e la rappresentativa femminile. I tre campionati riprenderanno nel prossimo fine settimana. Quando all’appello mancano due giornate, in Eccellenza (tra girone A e girone B) l’unica situazione aperta è quella del

Progresso, alla ricerca del secondo posto che vale l’accesso agli spareggi.

Il team di Castel Maggiore ha cinque punti di vantaggio sul Russi e gli basterà centrare un pari nelle prossime due per centrare l’obiettivo. Passando alla Promozione, nel girone C a tenere banco sono il duello tra la capolista Zola Predosa (avanti di quattro punti) e la principale inseguitrice Faro Gaggio oltre che la bagarre salvezza che vede nove squadre in sette punti mentre nel raggruppamento D, Osteria Grande e Atletico Castenaso (pari) si daranno battaglia fino all’ultimo per il secondo posto.