Dalmonte: "Dobbiamo essere felici Ora possiamo svoltare la stagione"

di Giacomo Gelati

Quando siete felici fateci caso, scriveva Kurt Vonnegut tempo addietro. Concetto ripreso a piè pari da un coach Luca Dalmonte appagato e auto-defilatosi dalla grande soirée biancoblù: il merito esclusivo è della squadra e di nessun altro. "Quando si vince si deve essere felici – dice – , perché purtroppo abbiamo questa cattiva abitudine italiana che se si vince si pensa allo scampato pericolo. Ma ora si deve essere felici in assoluto, molto soddisfatti fino a martedì mattina e questo senso di felicità bisogna trasformarlo in positività, che aumenta il desiderio di fare le cose assieme". Effe implacabile, che chiude 127-63 nel computo delle valutazioni di squadra e con un rumoroso 1522 da tre. "In un mondo ideale sarebbe perfetto se 30 secondi a testa potesse sfilare qui davanti ogni singolo giocatore per mettere il timbro su questa partita – sottolinea –. Quando a livello offensivo chiunque è disposto a fare un passaggio in più crea un flusso corretto. Se sei acceso e i tuoi pensieri sono indirizzati verso le cose da fare e non sono inquinati da pensieri negativi, sei ancorato sul parquet: la forza di esprimere intensità diventa tua". Difesa grande artefice dell’attacco bolognese. "Aver tenuto gli uno contro uno e lo sforzo di buttare in campo le regole difensive ci hanno permesso di avere questo tipo di produzione. Dietro ci sentivamo solidi e abbiamo prodotto bene in attacco. Eravamo tutti connessi, collegati e arrabbiati".