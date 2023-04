Dalmonte: "Felice della reazione I tifosi hanno diritto di protestare"

Si gode la vittoria coach Luca Dalmonte che ha visto la squadra ribaltare un risultato che alla fine del primo tempo la vedeva a -16. "Ci sono due giorni inutili nell’arco di un anno, ieri e domani; se stiamo su questa idea, stasera la squadra deve essere soddisfatta e felice per la vittoria e come ha interpretato i secondi 20’ di gioco. Siamo consapevoli di quello che è successo prima, dobbiamo essere soddisfatti e felici di oggi, a domani ci pensiamo". Poi le parole si spostano nello specifico sulle statistiche: "E’ stata una partita strana, in cui abbiamo concesso loro 17 rimbalzi in attacco, Milano ha tirato 44 volte da 3 punti. Tra perse e rimbalzi abbiamo concesso 17 punti gratuiti nel primo tempo ai nostri rivali, fondamentali per quello che era il divario che si era creato".

Poi nell’intervallo la svolta. "Abbiamo combattuto nei secondi 20’, contro una squadra che in campionato ha segnato spesso tra gli 80 e i 90 punti, nella ripresa ne ha messi a segno solo 18". Il coach riserva un pensiero ad Alessandro Panni, con l’entità dell’infortunio al polpaccio destro che "sarà rivalutata nei prossimi giorni". Tutto è cambiato dopo i primi 20’ in affanno e con il pubblico che esortava la squadra. "Dobbiamo avere rispetto per le opinioni degli altri e di noi stessi. Il pubblico ha manifestato legittimamente il suo sentire, dobbiamo prenderne atto. Tra secondo e terzo quarto abbiamo acquisto la consapevolezza che potevamo giocare in modo differente, mettendo il pratica quello che è rimasto solo nella testa nel primo tempo e lo abbiamo fatto".

Filippo Mazzoni