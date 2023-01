Dalmonte: "Fortitudo, fai vedere chi sei"

di Filippo Mazzoni

Continuità di gioco, di prestazione, ma ancor di più di risultati. Reduce dalla corroborante vittoria di Lecce in casa di Nardò, la Fortitudo scende in campo alle 18 nel suo fortino del PalaDozza per affrontare, nella terza giornata di ritorno, San Severo. Indisponibili Saliou Niang e Pietro Aradori, la formazione di Luca Dalmonte si ripresenta in campo con gli stessi elementi andati a referto contro Nardò. Obiettivo continuità per la Fortitudo che vuole ritrovare il feeling vincente con il proprio pubblico dopo il ko con Cento che aveva chiuso la striscia di 6 vittorie casalinghe consecutive. Anche per la sfida con San Severo, lo store aperto all’interno del PalaDozza, i biglietti saranno acquistabili online sul circuito Vivaticket oppure direttamente alla biglietteria dalle 16.30, così come rimangono invariate le consuete misure della Questura per il traffico e con l’ingresso di via Calori riservato alla tifoseria ospite. "E’ necessario che rimaniamo aggrappati alla prestazione con Nardò – sottolinea coach Luca Dalmonte - Il valore della partita con San Severo è doppio, perché confermare significa fare due volte e il giocare in casa è moltiplicatore per infinito. Dobbiamo riappropriarci del nostro fattore Paladozza, anche se sappiamo che sarà una partita complicata, molto tosta per la lettura del match. San Severo infatti ha giocato con quintetti spesso piccoli, anche senza Daniel e di conseguenza, con una coppia di lunghi perimetrali. Dovremo essere bravi a leggere le loro formazioni sia offensive che difensive". Partita importante in un momento importante della stagione.

"La squadra deve mentalmente provare a sfruttare la scia tracciata a Nardò, dove sono stati tutti connessi in modo efficiente. Solo se riusciamo a confermare con San Severo la vittoria di Lecce con Nardò potremmo dire che quella è stata una vittoria con una valenza diversa. Dopo Pistoia, avevamo trovato grandissima solidità anche buona qualità, poi da lì in poi si è interrotto il nostro quotidiano, con una frenata dovuta a situazioni oggettivi e che ci ha portato a giocare partite di non gradimento. Con Nardò ci siamo liberati di certi pesi, lasciando fuori dal campo le criticità e facendole diventare opportunità. Il mercato? Non voglio parlarne alla vigilia di una sfida mi sembra inopportuno, ma forse non lo farei lo stesso la squadra in essa va difesa a prescindere". Radio & Tv – Diretta streaming su Lnp Pass e radiofonica su Nettuno Bologna Uno. Differita su Trc, martedì 10 gennaio alle 22.45.

Le altre gare: Mantova-Nardò, Udine-Chiusi, Chieti-Ferrara, Ravenna-Cividale, Rimini-Cento, Pistoia-Forlì.

La classifica: Forlì, Cento e Pistoia 24, Udine 20, Cividale, Fortitudo Kigili Bologna e Nardò 16, Ferrara 14, Rimini 12, San Severo, Chiusi e Mantova 10, Ravenna 8, Chieti 6.