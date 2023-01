Dalmonte: "Fortitudo, serve più ritmo"

di Filippo Mazzoni

Cividale e poi Udine due sfide casalinghe da non fallire per migliorare la classifica e riprendere la corsa playoff. Prima di due sfide interne consecutive per la Fortitudo, targata Flats Service, che alle 18 ospiterà al PalaDozza Cividale dell’ex Stefano Pillastrini. Dopo il ko di Chiusi, Matteo Fantinelli e compagni provano a ripartire dal proprio fortino.

"Il tempo avanza e le partite assumono sempre più significati particolari – esordisce coach Luca Dalmonte –. Affrontiamo Cividale, quinta, che in classifica ha una vittoria più di noi, e poi giochiamo in casa ed è la sfida dopo Chiusi".

Il tecnico lascia intendere come la trasferta di domenica scorso sia stata maldigerita dalla squadra, che vuole tornare al successo, contro un’avversaria temibile.

"Questi due punti devono essere motivanti per l’approccio alla partita. Il campo sta confermando come Cividale stia facendo una stagione straordinaria. Gioca un basket essenziale, perfetto per le risorse tecniche e morali dei propri giocatori, guidati da una figura di grande valore come Pillastrini".

Un’avversaria che ha già fatto male, il 29 ottobre, imponendosi 76-71. "Si basano sul gruppo che ha vinto, da favoriti, la serie B e hanno aggiunto giocatori funzionali. Difensivamente hanno tante opzioni, mentre in attacco sanno sempre cosa fare".

Una Fortitudo che dovrà correre, ma dovrà anche giocare con intelligenza cercando di sfruttare le proprie caratteristiche. "Criterio e aggressività saranno fondamentali, non dobbiamo lasciare decidere il ritmo della partita a una squadra che tende ad abbassarlo e a ridurre il numero di possessi. In difesa dovremo stare attenti per tutti i 24’’. Cividale sa far male negli ultimi 5-6 secondi dell’azione".

E’ una settimana mentalmente tutt’altro che semplice, ma fisicamente in crescita per la squadra. "L’approccio e la distribuzione delle energie mentali e nervose dei giocatori sarà positivo. Chiusi? Buon inizio per 15’ poi abbiamo commesso 2-3 errori consecutivi che ci hanno fatto perdere lucidità e serenità, e siamo usciti dalla partita. Fisicamente stiamo meglio, ma non siamo a livello ottimale. Aradori? E’ stato fermo 3 settimane e prima giocava ma limitato, ci vuole tempo".

Biglietti. Ancora in vendita sul circuito Vivaticket e alla biglietteria in piazza Azzarita dalle 16.30.

Consegna delle Strenne. Fantinelli, Italiano e Biordi, insieme con Carraretto, hanno infine accompagnato una delegazione della Fossa dei Leoni alla consegna, grazie ad Ageop, delle Strenne ai bambini del reparto oncologico del Gozzadini.