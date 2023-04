Dalmonte: "Fortitudo, si vince con la difesa"

di Filippo Mazzoni

Archiviata la stagione regolare con la vittoria con Forlì che è valsa sesto posto e l’accesso ai playoff, la Fortitudo alle 18 al PalaDozza affronta Torino nella prima giornata della seconda fase. Se i playoff sono certi, in casa biancoblù si vuol provare a sfruttare le occasioni per risalire in graduatoria e a conquistarsi un miglior piazzamento nella griglia playoff. Compito tutt’altro che semplice visto che la Effe parte ad handicap con 2 punti frutto dell’unica vittoria, a fronte di 3 sconfitte rimedite tra Cividale (0-2) e Udine (1-1). Torino diventa così già un bel banco di prova per la formazione di coach Luca Dalmonte, anche se i piemontesi arrivano sotto le volte del Madison di piazza Azzarita senza Poser, Doneda e quel Niccolò De Vico che è l’elemento con più talento ed esperienza nella formazione diretta da Franco Ciani. Piemontesi incerottati, ma non è che la Fortitudo stia molto meglio.

"Inizia una fase interlocutoria tra stagione regolare e playoff – sottolinea Dalmonte –. Ereditiamo una classifica penalizzante. Avremo la possibilità di misurarci con le squadre dell’altro girone. Torino è squadra di alta classifica che ha il miglior attacco del campionato, da parte nostra servirà giocare una gara di altissimo livello dietro, mentre in attacco dovremo cercare le scelte più facili visto che solo da venerdì siamo riusciti ad allenarci 5 contro 5".

Condizioni fisiche non ottimali per Matteo Fantinelli e compagni, ma squadra al completo come conferma il tecnico imolese.

"Anche se non al meglio tutti i giocatori saranno a disposizione. Dovremo giocoforza gestire i loro minuti in campo, ma vedo da parte di tutti i ragazzi la voglia di esserci, senza lesinare impegno e contributo".

Direzione di gara affida al trio Foti, Roiaz e Rudellat, quest’ultimo figlio di uno dei due fischietti che diresse l’ultimo Fortitudo-Torino, il 6 novembre 1988 e che vide la vittoria 90-91 dell’allora Auxilium.

Figurina. Prima della partita alle 16 al Pick’n Roll al PalaDozza sarà presentata la figurina solidale di Teo Alibegovic, alla presenza della bandiera Fortitudo.

Le altre gare: Cividale-Milano 89-62, Udine-Piacenza.

La classifica: Cividale 8; Torino e Milano 6; Udine 4; Fortitudo 2; Piacenza 0.