Dalmonte: "Fortitudo, voglio più continuità"

Seconda trasferta consecutiva per la Fortitudo che alle 18 sarà al PalaTricalle di Chieti per affrontare gli abruzzesi. Reduce dalla doppia vittoria con Udine e Rimini, la formazione di Luca Dalmonte, cercherà di calare il tris, cosa in effetti avvenuta solo a a ottobre, quando la Effe supero nell’ordine Nardò, San Severo e Chiusi. A tenere alta l’attenzione della squadra è proprio coach Dalmonte, che sottolinea come gli abruzzesi, al cospetto di una situazione che li vede ultimi, abbiano cambiato pelle nelle ultime settimane.

"Se pensiamo di approcciare la partita partendo dalla classifica siamo in direzione errata, non è da quello che si valuta la difficoltà che ci potranno essere contro Chieti – conferma Dalmonte –. Il nuovo assetto degli abruzzesi lo abbiamo visto, per altro vincente, solo negli ultimi 40’. Ha migliorato il talento sul perimetro con Roderick e solo nell’ultima partita ha giocato con lui e Jackson contemporaneamente".

La Fortitudo si troverà di fronte a un avversario ben diverso da quello affrontato nel girone di andata e diverso da quello visto nelle ultime uscite.

"Non abbiamo uno storico su cui lavorare, dovremo essere capaci di cambiare in corsa alcune scelte, soprattutto a livello difensivo, perché sono molto differenti. Non si tratta solo di una questione di responsabilità diretta, ma di visione di squadra".

Il coach poi si rifiuta di pensare che la squadra possa avere la pancia piena.

"Sarebbe un ragionamento mediocre, la sfida che ci attende oggi è continuare a giocare aggiungendo, agli ultimi 80’ con Udine e Rimini altri 40’ in modalità corretta".

Un modo per alzare ancor di più la motivazione di una squadra che non deve sentirsi assolutamente appaga dall’aver messo un piede e qualcos’altro nei playoff.

"Qualsiasi partita o avversario affrontiamo deve portarci a fare del nostro meglio. Quando fai sport ogni volta che si accendono le luci si apre una sfida, non ci possono essere solo motivazioni esterne ma anche interne".

Senza guardare classifica e tanto meno la formula del campionato, Dalmonte analizza il peso specifico di una sfida che potrebbe avere la valenza di un piccolo esame di maturità.

"Le ultime due partite, in particolare Rimini sono state molto importanti. Non voglio che la squadra si accontenti, ogni palla a due è un’occasione per aumentare la striscia vincente. La mediocrità non ci appartiene, ovvio poi ci sono gli avversari con le loro motivazioni e i loro punti di forza che dovremo riconoscere e valutare".

In un PalaTricalle che va verso il tutto esaurito, a seguire la Fortitudo ci saranno circa 300 tifosi. Ex della sfida Stefano Rajola, tecnico di Chieti e lo scorso anno vice alla Effe, e Martino Mastellari bolognese doc e cresciuto proprio nelle giovanili biancoblù.

Infine diretta streaming su Lnp Pass e radiofonica su Nettuno Bologna Uno.