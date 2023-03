Dalmonte: "Grande partita"

Soddisfatto per i playoff raggiunti, ma pronto a far da scudo alla squadra, coach Dalmonte sottolinea i meriti della squadra. "I ragazzi hanno giocato una partita di grande presenza e volontà, a tratti di qualità, con 72 punti abbiamo 4 giocatori in doppia cifra e altri due a 8 e 7, prova che tutti sono stati presenti. Dobbiamo riprenderci dopo un buco da cui siamo usciti, dobbiamo pensare a continuare a giocare tutti insieme. Dobbiamo avere un grande sorriso, siamo arrivati ai playoff, storti, ma ci siamo arrivati, centrando l’obiettivo".

Poi le parole del coach ricordano il finale di match. "Mi sono passati davanti i fantasmi di Pistoia, 4 giocatori su 8 hanno giocato oltre i 30’ , la partita è stata tostissima ma i ragazzi come sempre hanno dato tutto. La dirigenza? Non mi sono mai attaccato né a scuse né ad alibi, e devo dire che mi ha fatto molto piacere che a fine partita il messaggio di Gianluca Muratori, con la sua personale soddisfazione per avere raggiunto i playoff".