Dalmonte: "Infastiditi dal loro ritmo partita"

di Giacomo Gelati

Ci mette la faccia, ma fa apertamente appello al senso di responsabilità collettivo coach Luca Dalmonte (foto Schicchi), che fa da parafulmine dopo la seconda sconfitta consecutiva della sua Effe. "Ci sono due parole chiave: responsabilità e analisi. Sulla prima sono qui davanti a voi con la mia faccia e, come chiunque comandi un gruppo di persone, ha il dovere di prendere tutte le responsabilità che il caso comporta. Poi c’è il senso di responsabilità, che deve appartenere a tutti. Non faccio un passo indietro, ma è necessario che chi è dietro di me e che proteggo a 360 gradi abbia il senso di responsabilità e il sottoscritto deve dare l’esempio. Quando spendi energie a cercare il colpevole perdi la strada per risolvere le cose. Se invece sei preposto a fare un’analisi probabilmente l’analisi porta alla risoluzione della criticità, che oggi è evidente".

Fa dunque da scudo il tecnico imolese, che analizza così la gara contro Cividale. "È chiaro che le modalità attraverso le quali Cividale fonda il suo ritmo partita sono qualcosa che ci ha infastidito, di fatto sforzandoci a stare fra i 18-20 secondi, togliendoci un punto di forza importante. La corsa fa parte del nostro essere: non tanto il contropiede, ma il ritmo generale dell’attacco. Se e quando la difesa avversaria ti costringe a correre e giocare a difesa schierata devi essere supportato da scelte o percentuali: oggi c’è stato uno scontro fra scelte e percentuali".

Effe incapace di reagire contro la formazione di coach Pillastrini e domenica arriva Udine per il secondo appuntamento casalingo contro una friulana. "Quando abbiamo vissuto la criticità fisica l’abbiamo sempre risolta con la presenza mentale, figlia dell’emergenza. Quando hai dei momenti del genere magari riesci a risolverla, quando invece hai dei momenti lunghi non è detto che al rientro ci sia un interruttore che accenda il ritmo partita. È necessario restare concentrati sulle cose da fare".