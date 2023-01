Dalmonte, un coach soddisfatto "Siamo stati una squadra vera"

Soddisfazione per la prova e orgoglio per l’impegno la serietà, la volontà e la determinazione messa in campo da tutta la squadra. Una vittoria di squadra quella della Fortitudo a Lecce in casa di Nardò che conferma come quello a disposizione di coach Luca Dalmonte sia un gruppo vero, fatto da persone che posso sbagliare, ma in campo ci hanno messo l’anima.

"E’ stata una partita segnata dalla squadra, e per squadra intendo lo sforzo difensivo nel credere al piano partita e nell’esecuzione dove alla fine abbiamo avuto 5 giocatori in doppia cifra – conferma Dalmonte –. Quando si parla di squadra si deve pensare a una somma di singoli che pensano al collettivo, con ognuno pronto a fare qualcosa di più per il bene di tutti. Ogni singolo va esaltato nel gruppo squadra e questa è la fotografia della sera con Nardò. Sapevamo di giocare contro una avversaria che andava a 90 punti di media. Siamo stati bravi a riusciti a non concedere loro cose facili e abbiamo interpretato la gara nel migliore dei modi".

Non si ferma, Dalmonte. "Poi siamo stati altrettanto bravi a prenderci i tiri giusti, creando il ritmo corretto in ogni singolo possesso. Faccio i complimenti ad ogni singolo giocatore, questa partita ci deve dare fiducia e consapevolezza nel proseguire in quello che stiamo facendo, ben consci che, ogni palla a due, porta ovviamente le proprie peculiarità. Ma oggi torniamo a casa con autostima e fiducia".

Un successo che rincuora nel morale e nella classifica una Fortitudo che, con questo successo agguanta, insieme con Cividale, proprio Nardò al quinto posto in classifica e si risolleva dopo il difficile momento di fine dicembre.

