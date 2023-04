Dalpane e Palai piegano Lubiana

VIRTUS

82

OLIMPIA LUBIANA

79

VIRTUS : Berlati 8, Berlingeri 15, Dal Pane 12, Del Gobbo, Dovesi 2, Magagnoli 2, Massari, Monico, Trigari 8, Benassi, Cevolani 17, Palai 18. All. Grazi.

OLIMPIA LUBIANA: Nikolic, Oku, Dordenovic 6, Novak 6, Medusic 8, Gole 14, Becirovic, Kac, Hari, Kozorg, Trican 2, Kuzman 20, Gueye 23. All. Ruzic.

A distanza di cinque anni dall’ultima volta, la Virtus torna a vincere il Daimiloptu, il torneo giovanilie divenuto noto, a livello internazionale, per lo spirito. Se "Daimiloptu" dal serbo significherebbe "Passami la palla", all’ombra delle Due Torri è stato modificato in "Gioca chi ospita", perché l’idea appunto è quella che le squadre di casa si facciano carico dell’ospitalità di chi viene da fuori. E al PalaRecord la Virtus di Matteo Grazi dimostra di avere una marcia in più. I bianconeri partono bene, con un ottimo gioco di squadra. Lubiana però ha fisicità e talento. Prima l’Olimpia impatta, poi nel terzo quarto tocca anche il +10. La Virtus non molla, alza l’intensità difensiva e iscrive per la quarta volta il proprio nome nell’albo d’oro. Successi in passato anche per Bsl San Lazzaro (due volte) e Fortitudo (due). A livello internazionale, l’Olimpia aveva vinto proprio l’ultima edizione, mentre prima dello stop per Covid c’era stato il successo del Maccabi Tel Aviv. Grande manifestazione – alcune gare anche al PalaDozza grazie a Comune e Bologna Welcome –, grande clima nella palestra Furla e applausi per tutti. Al torneo, inaugurato nel 2003, anche Pontevecchio, Ludwigsburg, Sg Fortitudo, Kragujevac, Masi, Rijekam Stars, Zrenjanin, Bsl San Lazzaro e Praga.