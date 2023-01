Davis, un buon inizio poi scompare nel nulla Cucci è un leone, Fantinelli e Panni si perdono

Thornton 4 (in 34’ 14 da due, 06 da tre, 2 rimbalzi, 2 assist). Sparchia a salve, ma stavolta non sa rendersi utile più di tanto né a rimbalzo né con gli assist.

Aradori 5,5 (in 25’ 05 da due, 13 da tre, 44 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 persa, un assist). Al rientro dopo aver saltato le ultime due sfide, non riesce a graffiare. Ha la parziale attenuante di essere al rientro dopo il lungo stop.

Barbante 5,5 (in 17’ 11 da due, 3 rimbalzi, una recuperata, una persa, un assist). Non è la sua partita, ma prova a dare una mano, anche se si fa vedere poco e invece con i mezzi che ha e che ha già dimostrato, dovrebbe essere più incisivo.

Panni 4 (in 19’ 04 da due, 02 da tre, 2 rimbalzi, una recuperata, una persa, 2 assist). Chiude con un complessivo 0 su 6 al tiro. Poco utile in regia, ancor meno al tiro, ha fatto un brutto passo indietro come tutta la Fortitudo.

Fantinelli 5 (in 35’ 35 da due, 13 da tre, 11 ai liberi, 6 rimbalzi, 5 persa, 7 assist). Buone statistiche, ma 5 palle perse e una regia che non è piaciuta. Nei momenti di difficoltà della squadra deve essere lui il metronomo a dettare i tempi, senza cadere in balia della pressione avversaria.

Italiano 6 (in 28’ 55 da due, 11 da tre, 34 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 assist). A inizio partita è il migliore, poi cala ma dà sempre una mano, anche se nel finale esce anzitempo per l’espulsione, che gli costa un voto in meno.

Cucci 7 (in 30’ 36 da due, 25 da tre, 55 ai liberi, 7 rimbalzi, 2 persa, 2 assist). Il migliore della Fortitudo. Lotta, prende rimbalzi, segna, ma stavolta con Chiusi non basta.

Davis 4,5 (in 12’ 24 da due, 01 da tre, 12 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa). Si vede all’inizio poi sparisce dal campo e finisce in panchina dove rimane per tutta la ripresa.

Filippo Mazzoni