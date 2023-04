De Akker a Salerno, in palio la salvezza

Sarà una vigilia di Pasqua di passione per la De Akker. Alle 15 la formazione di Federico Mistrangelo scende in vasca a Salerno in quello che, a tutti gli effetti, è la sfida salvezza. Nella terzultima giornata di campionato Cocchi e compagni sono attesi da un confronto fondamentale per cercare di conquistare punti per evitare la zona playout. Dalle trasferta di oggi e da quella di Roma, inframezzate dalla sfida interna con Recco, si decide la stagione. I ragazzi di Mistrangelo hanno la ghiotta opportunità di conquistare punti per raggiungere la salvezza diretta.

Le altre gare: Brescia-Catania, Savona-Posillipo, Anzio-Ortigia, Pro Recco-Palermo, Roma-Bogliasco, Trieste-Quinto.

La classifica: Pro Recco 67, Brescia 64, Ortigia 53, Palermo 50, Trieste 43, Savona 38, Quinto 34, Posillipo 24, Anzio 23, Roma 21, De Akker Bologna 18, Salerno 16, Catania 13, Bogliasco 5.