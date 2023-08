De Akker Bologna: da mercoledì si torna a fare sul serio

Vacanze finite per i giocatori della De Akker. Da mercoledì la formazione di Federico Mistrangelo torna in vasca per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione di serie A1. Dopo il noviziato di un anno fa, la società bolognese arriva ai nastri di partenza della nuova stagione con rinnovato ottimismo e con la voglia di ’svoltare’. L’obiettivo è quello di chiudere tra le prime otto, anche se la nuova formula del campionato, prima fase con solo un girone di andata, seconda con squadre divise tra prime sette nella poule scudetto e quelle classificate dall’8 al 14 posto nel girone retrocessione certamente non aiuta. Dopo la salvezza conquistata ai playout, quest’anno la De Akker vuol fare un passo in più, puntando ad una posizione più in alto. La conferma arriva anche dalla campagna acquisti e da una squadra dalla doppia pelle: rinforzata nel settebello iniziale, giovane e magari sbarazzina nella maggior parte dei cambi.

Squadra quindi diversa e potenziata per una società che conferma le ambizioni e le intenzioni di puntare in alto. In porta è arrivato il ventiseienne anconetano, ed ex Anzio Simone Santini, mentre il secondo sarà ancora Matteo Pederielli. Ufficialmente l’unico centroboa di ruolo sarà l’italo-argentino Tommy Alfonso confermato, nuovo invece il mancino, il ventiseenne brasiliano Roberto de Freitas. In difesa conferme per il trentunenne croato Kristian Milakovjc e il giovane Andrea Grossi e spazio all’ex President Bologna e nazionale under 20 Riccardo de Simon. In attacco si farà grande affidamento sul 33enne Stefano Luongo ex Brescia giocatore di grande qualità ed esperienza. Insieme a lui spazio al venticinquenne ex Bogliasco Duilio Puccio, ai giovani Giacomo Marchetti dal Como e Nicola Mengoli dalla President, al confermato 33enne capitan Edoardo Cocchi ed al coetaneo maltese Steven Camilleri che arriva da Catania.

Mercoledì il via al raduno e agli allenamenti, senza De Simon, che si aggregherà qualche giorno dopo al gruppo e senza Milakovic e Camilleri che invece stanno giocando il campionato maltese e si aggregheranno alla squadra solo a fine agosto-primi di settembre. Il primo appuntamento ufficiale è fissato tra un mese, nel girone dei quarti di finale di Coppa Italia, che comprende anche Camogli, Quinto, Trieste e Savona, in programma dal 15 al 17 settembre nella vasca della neopromossa Camogli.

Filippo Mazzoni