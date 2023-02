De Akker e Rari Nantes, sabato fondamentale

Giornata di verdetti per la pallanuoto bolognese. In serie A1 la De Akker al maschile e la Rari Nantes al femminile sono attesi da due confronti decisivi per le sorti delle rispettive stagioni. In A1 maschile Cocchi e compagni scendono in vasca alla piscina Longo per ospitare alle 18 il Bogliasco. Per la De Akker c’è tanta voglia di riscattare l’amara sconfitta dell’andata e di conquistare 3 punti che significherebbero un ulteriore passo verso la salvezza diretta.

In A1 femminile, le rarigirls saranno di scena a Catania alle 16.30 nella vasca della Brizz Acireale in uno scontro decisivo. Chi perde avrà un piede in A2 chi vince potrà invece ancora sperare di giocarsi la salvezza ai playout. "Sarà sicuramente la sfida della stagione da approcciare nel migliore dei modi – conferma coach Andrea Posterivo – Ci aspetta una trasferta difficile, ma ho fiducia nelle ragazze che hanno confermato di essere cresciute".

In vasca anche la President. Sempre alla piscina Longo la formazione di Marco Risso affronta, nella prima di ritorno di A2 maschile il Lavagna alle 16.15. Il tecnico bolognese, grande ex del confronto, deve fare i conti con organico non al top tra assenti e acciaccati. Passando infine alla C maschile, nella 5^giornata la Rari Nantes ospita San Severino alle 16.30, mentre la Persicetana sarà di scena alla 15 ad Ancona con la capolista Jesina.