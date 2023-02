De Akker, non basta un quarto L’Ortigia ha un altro ritmo

DE AKKER

5

ORTIGIA

16

DE AKKER: Savino, Townsend, Spadafora, Baldinelli 1, Boggiano, Kadar, Guerrato 1, Milakovic, Alfonso, Manzi, Cocchi 2, Deserti 1, Pederielli. All. Mistrangelo.

ORTIGIA SIRACUSA: Tempesti, Cassia, Carnesecchi 1, A. Condemi, Di Luciano 1, Velkic, Ferrero 3, Giribaldi, F. Condemi 6, Rossi 2, Vidovic 1, Napolitano 2, Ruggiero. All. Piccardo.

Arbitri: Paoletti e Nicolai.

Note: parziali 1-3, 0-5, 1-3, 3-5.

Niente da fare per la De Akker che ci prova per una quarto, ma poi cede di fronte all’Ortigia. La formazione di Federico Mistrangelo, priva del portiere titolare Cicali, rimane in partita per il primo quarto. Nella ripresa Cocchi e compagni giocano alla pari, ma non basta per rimettere in discussione la sfida. Siracusa avanti 0-1 in apertura, Baldinelli impatta sull’1-1, poi ospiti avanti con 7 reti di fila. A inizio terza frazione, Cocchi rianima la De Akker che a fine terzo parziale è sotto 2-11. L’ultimo quarto è una girandola di reti.

"L’Ortigia era una squadra più attrezzata di noi – conferma il portiere Pederielli – sapevamo che sarebbe stato un impegno proibitivo e l’assenza di Cicali ha un po’ peggiorato le cose però abbiamo provato a fare la nostra partita. Giocare la prima partita da titolare in A1 era già un gran traguardo e avere davanti Stefano Tempesti è stata una emozione unica".

Le altre gare: Catania-Savona 13-13, Brescia-Bogliasco 23-8, Palermo-Posillipo 15-11, Trieste-Roma 10-10, Quinto Genova-Anzio, Salerno-Recco.

La classifica: Brescia e Recco 45, Ortigia 37, Palermo 34, Savona 32, Trieste 31, Genova 21, Anzio 14, De Akker e Salerno 13, Posillipo e Roma 11, Catania 8, Bogliasco 4.