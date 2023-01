De Akker, scontro salvezza cruciale con la Roma. La Rari Nantes di scena a Rapallo

Tutti in vasca. Giornata ricca di appuntamenti per la pallanuoto bolognese, con A1 maschile e femminile e A2 maschile in campo e con l’inizio anche del campionato di serie C maschile. Iniziamo dalla A1 maschile. Dopo la sconfitta con onore in casa dei campionissimi del Recco, la De Akker è attesa quest’oggi dalla sfida interna, che chiude il girone di andata, in programma alle 18, contro la Roma. Fondamentale confronto salvezza per i ragazzi di Federico Mistrangelo che battendo i laziali potrebbe fare un passo importante verso posizioni ancor più tranquille di classifica e iniziare a pensare ad una salvezza diretta senza passare dai playout.

Appuntamento in trasferta, in A1 femminile, invece per la Rari Nantes Bologna. Le ragazze di Andrea Posterivo scendono in vasca alle 15.30 a Rapallo nella prima giornata di ritorno. Sfida difficile per Veronica Perna e compagne, contro le liguri che sono la quarta forza del campionato, ma le rarigirls hanno voglia di riscatto e daranno il massimo.

In trasferta anche l’impegno che attende la President Bologna. I ragazzi di Marco Risso saranno in vasca alle 18 a Padova in casa del Plebiscito. Tra bolognesi e veneti in palio ci sono punti fondamentali nella corsa salvezza di entrambe le contendenti. Oggi infine prende il via anche il campionato di serie C maschile con la Rari Nantes Bologna di Antonio Viola attesa dalla sfida esterna contro il Moie, si gioca alle 18.30. In trasferta e sempre nelle Marche anche l’esordio della Persicetana che alle 19.15 sarà di scena a Fermo.

Filippo Mazzoni