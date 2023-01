De Akker, un sigillo che vale oro Super Manzi realizza il gol vittoria

DE AKKER

10

SALERNO

9

DE AKKER : Cicali, Townsend, Spadafora, Baldinelli 1, Boggiano, Kadar, Guerrato, Milakovic 1, Alfonso 1, Manzi 7, Cocchi, Deserti, Pederielli. All. Mistrangelo.

RARI NANTES SALERNO: Taurisano, Luongo 2, Esposito, Sanges, Siani, Gallozzi, Tomasic 1, Gallo 1, Parrilli, Bertoli 3 Barroso Macarro 1, Pica 1, Vassallo. All. Citro.

Arbitri: Nicolosi e Ricciotti.

Note: parziali 3-5, 2-1, 2-2, 3-1.

Uno straordinario Edoardo Manzi regala alla De Akker una vittoria che pesa oro.

Con 7 reti, il mancino della formazione di Mistrangelo guida la formazione bolognese al successo sul Salerno, al termine di una partita dalle mille emozioni e che ha visto la De Akker rincorrere a lungo i campani, per poi piazzare la zampata vincente proprio nel finale.

Strepitosa la prova di Manzi che ha mantenuto in linea di galleggiamento i suoi prima ed ha poi piazzato le reti della vittoria nei momenti decisivi del confronto, con un parziale finale di 4-1.

Mercoledì si torna di nuovo in vasca, per il turno infrasettimanale, in casa dei campionissimi del Pro Recco e il percorso sarà molto più difficile per il gruppo di Mistrangelo.

Le altre gare: Ortigia-Anzio 20-10, Posillipo-Savona 11-11, Palermo-Pro Recco 5-13, Catania-Brescia 8-11, Quinto Genova-Trieste 8-4, Bogliasco-Roma 11-16.

La classifica: Pro Recco 33; Brescia 30; Ortigia 27; Trieste 24; Savona 22; Palermo 21; Quinto Genova 18; Salerno, Roma e De Akker Bologna 10; Anzio 8; Posillipo 5; Catania e Bogliasco 4.

Filippo Mazzoni