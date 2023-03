De Leo: "Arna? Falso che non si alleni bene"

di Marcello Giordano E’ stato collaboratore tecnico di Sinisa Mihajlovic. E’ stato voce e braccio del tecnico nel periodo della sua malattia e oggi sta ultimando il corso Uefa Pro per prepararsi a una carriera da primo allenatore. Lui è Emilio De Leo, da Cava de’ Tirreni, provincia di Salerno: "Ma continuo a fare avanti e indietro da Bologna per impegni personali e della mia compagna". Emilio De Leo, come finisce? "A Salerno il Bologna troverà un clima molto caldo ed empatico tra squadra e pubblico, sarà tosta. Ci saranno momenti della partita in cui il Bologna dovrà soffrire e la Salernitana cercherà di partire fortissimo. Ma credo che la squadra di Motta abbia valori, cambi ed esperienza superiori. Credo che il Bologna sia pronto per il salto di qualità. Noi ci andammo vicini due volte, ma ora la squadra mi sembra matura". Matura nonostante il caso Arnautovic? "Il mister avrà fissato delle regole interne per fare delle valutazioni circa undici da schierare di domenica in domenica e mi pare che Thiago sia coerente. Per come ho conosciuto Arnautovic è una risorsa incredibile: se riesce a mettere la qualità al servizio della squadra rispettando il metodo richiesto da Thiago allora diventa l’uomo della svolta, soprattutto...