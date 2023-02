De Ponti: "Si cresce confermando i migliori"

di Massimo Vitali "Bologna e Fiorentina è da qualche anno che provano a fare il salto. Ma se tu speri di migliore la squadra vendendo i più bravi non è che vai tanto lontano...". Se vuoi il ‘politically correct’ non devi bussare all’uscio di ‘Gil’ De Ponti. Attaccante e uomo fuori dagli schemi, il fiorentino ‘Gil’, che oggi, a 70 anni, continua a fare la spola tra la sua Firenze e Bologna (dove vivono l’ex moglie Stefania e il figlio Diego, tifoso rossoblù), ha legato il suo nome al club rossoblù in tre distinte stagioni: 1977-78 (serie A), 1982-83 (B) e 1983-84 (C). De Ponti, sono passati quasi quarant’anni dalla sua ultima apparizione con la maglia del Bologna. "Almeno quell’anno finì in gloria, con la vittoria del campionato e il ritorno in B. Non era scontato: con la coppia Brizzi-Recchia al comando in società succedevano cose allucinanti". Beh, avere Saputo è decisamente tutta un’altra storia. "Vedo giocare il Bologna e dopo l’arrivo di Thiago Motta mi sembra una squadra che oggi ha un verso. Saputo e Commisso in comune hanno una cosa: sono proprietari che vivono dall’altra parte del mondo e delegano ai loro uomini di fiducia. Ma non è facile guidare un club se non...