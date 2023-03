De Silvestri e Bonifazi, una chance

Lorenzo De Silvestri ha fatto l’ultima apparizione il 16 ottobre a Napoli. Una settimana dopo, al Dall’Ara col Lecce, è toccato a Kevin Bonifazi giocare l’ultima partita. Che ci azzeccano De Silvestri e Bonifazi? Semplice: nelle prove generali della sfida con la Salernitana Motta ha provato entrambi nella difesa titolare. De Silvestri nel suo ruolo naturale di laterale destro, Bonifazi al centro in coppia con Lucumì.

Nulla vieta di pensare che fossero solo esperimenti, ma non sarebbe la prima volta che Thiago stupisce con scelte apparentemente stravaganti che all’atto pratico si rivelano azzeccate.

Sosa no, quasi sempre è stata una scelta stravagante e poco azzeccata: ma il ragazzo è al primo anno di A e avrà tempo per crescere. Chi invece della serie A è un veterano è Gary Medel, un altro a cui Motta potrebbe togliere la polvere e dare una maglia da titolare oggi all’Arechi. Nel caso al posto di Schouten, per impostare un Bologna da battaglia. Gli altri due interpresti del centrocampo dovrebbero essere Ferguson e Moro, mentre in attacco, con Barrow centravanti, i due ballottaggi sulle fasce sono Orsolini-Aebischer e Kyriakopoulos-Soriano. Nel frettempo l’attaccante finlandese classe 2003 Kasper Paananen è stato ceduto a titolo definitivo al Seinäjoen Jalkapallokerho, club di serie A finlandese.

m. v.