De Simon, poker ed espulsione La President si arrende a Brescia

BRESCIA WATERPOLO: Massenza Milani, Copeta, Stocco 3, Tononi 1, Lodi, Balzarini 7, Tortelli 1, Di Murro 2, Zanetti, Casanova, Rivetti, Sordillo, Cammarota. All. Castellani.

PRESIDENT : Akmalov, Campolongo, Calesini, Cecconi 2, Andrè, Martelli, De Nardis, Belfiori 1, Mengoli 1, De Simon 4, Gennari, Parisi 2, Bergamini. All. Risso.

Arbitri: Ricciotti e Grillo.

Note: parziali 3-2, 5-2, 0-2, 6-4.

La President non riesce nell’impresa e cade a Brescia, nella vasca della terza in classifica. Sfida tesissima quella tra lombardi e bolognesi, mal controllata dalla direzione di gara e che finisce con 4 espulsioni, 2 per parte. Nonostante le pesanti assenze di Marciano e Moscardino la President ha avuto il pregio di provarci fino alla fine, rimanendo sempre in scia dei padroni di casa, ma non riuscendo mai ad agguantare un Brescia rimasto sempre avanti. Non è così bastato il poker personale di Riccardo De Simon costretto per altro ad uscire, espulso per brutalità, nell’ultima frazione di gioco.

Le altre gare: Chiavari-Plebiscito Padova 8-10, Lavagna-Metanopoli Milano 12-8, Torino-Sori 12-5, Camogli-Imperia 23-4, Como-Arenzano 9-7.

La classifica: Camogli 45, Torino 39, Brescia 31, Como 28, Sori e Lavagna 27, Chiavari 22, Arenzano 15, President 14, Metanopoli Milano e Plebiscito Padova 9, Imperia 1.

Filippo Mazzoni