L‘arbitro va al video su richiamo dei colleghi della Var e poi prende la sua decisione. Non sempre il pubblico allo stadio o quello televisivo, al di là di calciatori e staff tecnici, comprende i motivi che hanno portato alla scelta ed è per questo che la Fifa, con l’approvazione dell’Ifab, ha deciso di sperimentare la comunicazione delle decisioni durante il Mondiale per club in corso in Marocco. "Abbiamo deciso di procedere con questa sperimentazione perché ci è stato richiesto di rendere più comprensibile per tutti coloro che assistono alla partita, che siano allo stadio o davanti alla tv, la decisione presa dall’arbitro dopo un intervento del Var" ha spiegato il capo degli arbitri della Fifa, Pierluigi Collina.