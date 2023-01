"Dedizione da parte della squadra Tutti hanno dato il massimo"

Seconda vittoria di squadra per una Fortitudo che in questo avvio di 2023 sembra aver ritrovato lo smalto giusto, perso complice anche una situazione oggettivamente difficile con tanti elementi alle prese con problemi fisici, che sembrano essere superati, o almeno lasciati fuori dal parquet vista la prestazione offerta negli ultimi 80’ dalla squadra.

"Sono state decisive la disponibilità della squadra a seguire il piano partita, la disciplina difensiva e la capacità di tenere gli uno contro uno – sottolinea un soddisfatto coach Luca Dalmonte – C’è stata dedizione da parte della squadra e la voglia di passarsi la palla, divertendosi. Voglio sottolineare come i giocatori hanno dato il massimo. Davis? Nessuno dai suoi compagni al sottoscritto abbiamo mai fatto passi indietro nei suoi confronti. Questa è stata la chiave di tutto, con la nostra gente che sa quanto sia importante stare vicino ad un giocatore specie in un momento di difficoltà. E’ la parte "smart" dei nostri tifosi. In campo siamo stati bravi a liberarci dalle tossine e delle criticità che viviamo in settimana, e nelle ultime due partite abbiamo dimostrato come la somma dei valori dei singoli giocatori faccia la squadra. Le considerazioni che dovevamo fare dopo il ko con Cento? E’ logica che si facciano sempre valutazioni dopo le partite, ne faremo altre in settimana, ma ripeto è normale che ci debba essere un costante allineamento tra tutte le parti squadra, staff e anche società", conclude il tecnico della Effe.

Filippo Mazzoni