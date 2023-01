Depay, niente Italia Va all’Atletico

Dopo una lunga telenovela, è ufficiale il passaggio di Memphis Depay all’Atletico Madrid. L’attaccante olandese (nato il 13 febbraio 1994 a Moordrecht) "è un nuovo giocatore del club, a seguito all’accordo raggiunto con il Barcellona per il trasferimento. Ha firmato per il resto della stagione e per altre due stagioni", ha precisato in una nota l’Atletico.

Non c’è stato uno scambio con il club azulgrana: ai catalani, secondo la stampa spagnola, vanno tre milioni di euro più uno di bonus per il cartellino del giocatore. In più per il Barcellona c’è una “prelazione” per l’eventuale cambio di casacca di Yannick Carrasco.

Depay, che negli ultimi mesi era dato "in uscita" dal Barça, era stato accostato anche a diversi club italiani: in primis alla Roma e alla Juventus, poi, nell’ultima settimana, pure all’Inter, con un ipotetico scambio fra l’olandese e Correa.

Ma Depay ha preferito rimanere in Spagna e passare all’Atletico Madrid.