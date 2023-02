Derby con Faenza per le bianconere

Tempo di derby per la Virtus. La formazione di Giampiero Ticchi scende in campo questo pomeriggio alle 18 al PalaDozza per affrontare, nella 21^giornata di campionato Faenza. Squadre con ambizioni e organici decisamente diversi quelle che si affrontano al Madison di Piazza Azzarita, ma attenzione a non dar per scontata una sfida che scontata proprio non è, anche se ovviamente, i pronostici sono tutti per le bianconere. A livello di formazione probabile che rimangano a riposo ancora Dojkic e Cinili, mentre per le altre giocatrici, se la sfida dovesse consentirlo, ci si attende un minutaggio decisamente livellato.

f. m.