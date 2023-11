Derby Corticella, Mordini e Rocchi sorridono

di Nicola Baldini

BOLOGNA

E’ del Corticella di Alessandro Miramari il primo derby bolognese del girone D di serie D contro il Mezzolara. In vantaggio con De Meio al 18’ del primo tempo, il team budriese è stato ribaltato nella ripresa da Mordini e Rocchi e ora la classifica si fa preoccupante.

Il Corticella, dal canto suo, sale al sesto posto a 15 punti, a parimerito con Lentigione, Carpi, Sammaurese e Pistoiese, e con appena tre lunghezze di distacco dalla zona playoff. Al 16’ si fanno vedere in avanti i padroni di casa con Farinelli che, dopo un bel triangolo con Ruffo Luci, lascia partire una conclusione salvata in corner da Malagoli.

Due giri di orologio più tardi, sul fronte opposto, il Mezzolara trova il gol del vantaggio: sugli sviluppi di una punizione sulla trequarti, Catozzo lavora un bel pallone sulla destra e mette in mezzo per De Meio che, con un preciso piattone, batte Martelli.

Al 21’ il Mezzolara va vicinissimo al raddoppio con Alessandrini che, su pregevole invito di Landi, calcia alto da ottima posizione. Sul ribaltamento di fronte è Trombetta a presentarsi a tu per tu con Malagoli, ma a calciare incredibilmente alto. Nei minuti finali della prima frazione di gioco, il Corticella spinge forte alla ricerca del pareggio e, al 38’, Trombetta lascia partire una conclusione che costringe l’estremo difensore avversario a un super intervento in corner. A un minuto dall’intervallo è ancora un miracolo di Malagoli ad impedire ad un destro a giro di Ruffo Luci di insaccarsi.

Al 2’ della ripresa il team di Miramari trova il pari: Trombetta calcia verso la porta, il portiere respinge come può e Mordini si dimostra il più lesto ad avventarsi sulla sfera e a depositarla nel sacco. Al quarto d’ora il Corticella completa la rimonta con Rocchi che, servito da Trombetta, fa 2-1: il Mezzolara protesta per un fallo, ma il direttore di gara decide di convalidare la rete e di espellere Cavina per le veementi proteste.

Al 23’ Ruffo Luci va vicino al tris con una conclusione salvata da Malagoli e, quattro minuti più tardi, si fa vedere in avanti anche il Mezzolara con un cross di Muro che attraversa tutta l’area senza che alcun attaccante ospite riesca ad impattarlo. Nei minuti finali, il team budriese cerca di spingere alla ricerca del pari, ma l’occasione migliore capita sui piedi del locale Farinelli che, servito da Trombetta, bacia il palo.