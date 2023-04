Derby greco a sinistra E Sosa insidia Lucumì

Nonostante un altro allenamento a disposizione, Thiago Motta sembrerebbe avere già in testa l’undici da schierare domani al Dall’Ara con l’Udinese. In difesa, con il rientro tardivo di Lucumì dagli impegni con la Colombia e il ritorno in gruppo di Bonifazi avvenuto solamente giovedì, Motta potrebbe schierare dall’inizio la coppia formata da Sosa e Soumaoro, due tra i giocatori con i quali il tecnico ha lavorato maggiormente nelle ultime settimane a Casteldebole. Da non escludere in toto la possibilità di vedere il colombiano insieme all’ex Lille: Sosa, però, sembrerebbe essere in vantaggio sul classe 1998. Se sull’out di destra Posch appare intoccabile, diversa la situazione sull’altro versante, dove Lykogiannis e Kyriakopoulos si contendono la maglia da titolare come terzino sinistro. Sembra avere qualche chance in più l’ex Sassuolo, ma l’allenamento di oggi scioglierà anche questi dubbi. Dubbi che non sembrano esistere, invece, a centrocampo: pronti Ferguson e Dominguez ai lati di Schouten, quest’ultimo favorito su Medel e Moro.

Giacomo Guizzardi