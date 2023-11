Derby Il Progresso ribalta tutti i pronostici

Lo avevamo detto in sede di presentazione: i derby, molto spesso, non rispondono a quelli che possono essere i pronostici della vigilia. Lo ha dimostrato il Progresso di Matteo Vullo che, grazie a una prestazione praticamente perfetta, ha espugnato il ‘Biavati’ di Corticella rilanciando così le proprie quotazioni salvezza. Già al 2’ la formazione ospite si rende pericolosa con una violenta conclusione sul primo palo di Biguzzi sventata in corner da Martelli. Al 21’, sul fronte opposto, la band di Miramari ha un’occasionissima per il vantaggio: Lo Giudice vince un rimpallo e si presenta a tu per tu con Bizzini, ma il suo tiro a botta sicura sbatte contro la provvidenziale uscita dell’estremo difensore rossoblù. Gol sbagliato, gol subìto ed, infatti, quattro giri di orologio più tardi, il Progresso riesce a passare: Matta, servito da Mele liberatosi del diretto marcatore con un pregevole ‘sombrero’, mette in mezzo per l’accorrente Barbieri che, da due passi, non sbaglia.

Il Corticella non ci sta e si getta generosamente in avanti alla ricerca del pari: al 34’ Chmangui stacca bene su cross, ma la sua incornata viene controllata senza patemi da un sempre attento Bizzini. Sul ribaltamento di fronte è un’eccellente uscita bassa di Martelli ad impedire a Barbieri, tutto solo davanti a lui, di mettere a segno il comodo raddoppio. Poco prima dell’intervallo è ancora Barbieri, servito questa volta da Selleri, a calciare praticamente a botta sicura senza tuttavia riuscire ad inquadrare lo specchio della porta. Nella ripresa i biancazzurri locali rientrano in campo con il piede sull’acceleratore e, all’11’, Rocchi si presenta davanti a Bizzini, ma calcia centralmente. Al 27’ Vullo decide di mandare in campo Di Piedi e, dopo una manciata di minuti, il neo-entrato riesce subito a rivelarsi decisivo siglando il raddoppio con una splendida rovesciata. Al 40’ ci prova Georgiev con un colpo di testa su cross di Hasanaj che si spegne alto.

Due minuti più tardi, grande occasione per il Corticella: sugli sviluppi di un corner, Chmangui salta più in alto di tutti e, con un pregevole stacco, centra in pieno il palo della porta difesa da Bizzini. In pieno recupero arriva un’altra palla-gol per i padroni di casa: Ruffo Luci si rende protagonista di un bel break palla al piede e mette in mezzo un pallone che sibila il palo.