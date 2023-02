Derby per l’Emil Banca

Vincere per continuare a sperare. Sfida senza ritorno per l’Emil Banca Bologna, che oggi alle 14.30 scende in campo al centro sportivo Bonori per ospitare nel derby Modena. Sfida assolutamente da far propria per i ragazzi di Francesco Brolis che vogliono proseguire la risalita in classifica. La probabile formazione prevede in campo capitan Soavi estremo, Zambrella, Bernabò, Bertini e Sacchetti sui trequarti, Pancaldi e Rizzoli coppia mediana, G. Visentin, Schiavone, De Napoli, Priola, Gambacorta e poi Simonini, G. Anteghini e Bersani a comporre i pack. A disposizione ci saranno Campestri, Fattori, Fabbri, Busato, Bettini, Giacalone e Marzocchi.

Le altre gare: Viadana–Firenze 1931, Jesi–Imola, Formigine–Lions Amaranto, Florentia–Cus Siena. Riposa: San Benedetto. La classifica: Viadana 56, Florentia 52, Modena 48, Emil Banca Bologna 39, Firenze 1931 38, Jesi 22, San Benedetto 19, Cus Siena 16, Formigine 15, Lions Amaranto 12, Imola 6.

f. m.