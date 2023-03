Di Vaio: "Thiago è felice qui, siamo tranquilli"

"Le voci sul futuro di Motta? Non abbiamo paura di perderlo, siamo convinti che potremo continuare ad andare avanti insieme". E se lo dice Marco Di Vaio, l’inquilino di Casteldebole che a settembre più di tutti ha votato l’opzione Thiago quando si trattò di individuare il sostituto di Mihajlovic, c’è da credergli. Il diesse rossoblù lunedì notte è stato ospite di ‘Supertele’, il post-gara di Dazn. E dopo che Motta ha incassato i complimenti del tecnico della Lazio Sarri ("penso che Thiago sia destinato a fare una carriera importante: il suo Bologna gioca un calcio di alto livello"), è toccato a Di Vaio fare il punto sul momento felice della squadra. "Di questo Bologna mi piace il fatto che nei momenti in cui siamo caduti il gruppo ha sempre trovato dentro di sé le risorse per rialzarsi: ciò significa che stiamo costruendo qualcosa di solido".

Sul percorso da qui a giugno: "Dopo tanti anni vogliamo dare un finale di stagione diverso ai nostri tifosi". Le voci di Motta nel mirino del Psg? "E’ un orgoglio, ma non abbiamo paura di perderlo. Ogni volta lui ripete di essere felice nel posto in cui è e io credo alla persona". Quanto a Orsolini, "deve stare concentrato sul campo perché sta facendo molto bene. Oggi per noi non ha un prezzo, anche perché in passato parlare del suo prezzo (i 70 milioni sparati da Sabatini, ndr) non gli ha portato molto bene".

m. v.