Di Vaio: "Uno spazio intitolato a Mihajlovic"

La full-immersion bolognese di Saputo comincia oggi, con l’arrivo in città dell’azionista di maggioranza. Joey, dopo aver assistito domani alla sfida con la Juve, resterà sotto le Due Torri in tempo per presenziare, giovedì, alla trasferta di Empoli. Tra una partita e l’altra in teoria ci sarebbe il tempo per una chiacchierata sul futuro con Thiago Motta, ma questa non è mai stata la modalità del canadese nei suoi otto anni di gestione del club ed è difficile immaginare che Saputo possa fare un’eccezione alla regola. Può essere dunque che la partita sul futuro venga rinviata a giugno. Ieri a scendere in campo è stato il diesse rossoblù Marco Di Vaio, che in un’intervista concessa al sito www.cronachedispogliatoio.it, oltre a preconizzare un futuro di gloria per l’attuale tecnico rossoblù ha dedicato un pensiero a Sinisa Mihajlovic.

"L’esonero di settembre è stato il momento più difficile dei miei otto anni da dirigente del Bologna – ha raccontato Di Vaio –. Fu una decisione presa per il bene del club, ma con grande sofferenza. Cosa mi direbbe oggi Sinisa se fosse qui? Sicuramente ‘testa di c...’ (sorride, ndr), ma anche di aver capito il perché di quella scelta. Sinisa voleva essere prima di tutto rispettato come allenatore ed è quello che abbiamo fatto. Sarebbe interessante potergli dedicare un luogo, un’area allo stadio, qualcosa che lo ricordi".

Su Thiago, invece: "Sa bene che passi dovrà fare e come farli in futuro: andrà certamente su livelli diversi, ma spero in un futuro più lontano possibile".

Una curiosità: per una manciata di biglietti di tribuna ancora in vendita forse domani notte si sfiorerà solo il tutto esaurito.

m. v.