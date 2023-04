Diamanti si ritira: "Mi sono sentito amato"

di Massimo Vitali

A volerlo in rossoblù fu Pierpaolo Bisoli. Stefano Pioli ne esaltò le doti (ma la cosa fu reciproca). E Albano Guaraldi, che pure lo aveva acquistato dal Brescia, quando si trovò sull’orlo del baratro lo vendette in Cina a mercato chiuso, preludio, per l’appunto, della discesa nel baratro di quel Bologna. Prima e dopo la sua avventura in rossoblù Alessandro Diamanti detto Alino, che sabato farà calare i titoli di coda su una carriera che potrebbe tranquillamente ispirare un film, non s’è fatto mancare nulla: punizioni da antologia, cavalcate poderose (col Livorno), il sale della gavetta, il gusto della Premier League (col West Ham), una spolverata d’azzurro (17 presenze e un gol), fasce da capitano, passioni travolgenti, ironia dissacrante, grandi amori e inimicizie dichiarate, atti di ribellismo puro e fantasia a tutto tondo. In campo e fuori.

Il lungo viaggio di Alino, cominciato ventitré anni fa a Prato, finirà sabato in Australia, e precisamente a Perth, dove col Western United, il club che dal 2019 è diventata la sua casa calcistica agli antipodi del mondo, giocherà la partita d’addio, a tre giorni dal suo quarantesimo compleanno. Ieri Diamanti ha annunciato la sua uscita di scena con un lungo post pubblicato su Instagram. Sintetizzando: "Un milione di cose da dire.... centinaia di foto da mettere... migliaia di persone da ringraziare... ma sarò semplice: sono un uomo felice (…). Non sono stato un un giocatore da 100 trofei ma sono stato un giocatore che si è sentito amato. L’amore che voi tifosi mi avete costantemente dato è stata ed è la mia più grande vittoria. Adesso sono pronto ad affrontare altre sfide".

In effetti ne ha fatta di strada il giramondo Diamanti che fino a ventiquattro anni aveva masticato solo il duro pane della serie C, con qualche rara incursione in cadetteria (Albinoleffe), fatta però di poca gloria. Il grande salto Alino lo fa nel 2007, quando passa dalla C2 del Prato alla serie A del Livorno, trampolino di lancio verso le avventure con West Ham, Brescia e Bologna, accompagnate nel 2010 dall’esordio nell’Italia di Cesare Prandelli. Il Bologna, già. Alino atterra sul pianeta rossoblù in un’afosa notte d’agosto del 2011, quando in Coppa Italia è subito il mattatore di un Bologna-Padova 2-1. In panchina c’è Bisoli, l’allenatore che lo aveva svezzato col Prato e che gli aveva promesso: "Non smetterò di allenare almeno fino a quando non sarai arrivato a giocare in serie A".

In realtà a Bologna Diamanti sarebbe potuto arrivare qualche anno prima, se non avesse apostrofato in malo modo Alessandro Guidi a Casteldebole, nel corso di un’amichevole organizzata tra i rossoblù e il Prato. Guidi, ex arbitro e braccio destro dell’allora presidente Alfredo Cazzola, quel giorno ebbe la sola colpa di dirigere la partitella e di non sanzionare col rigore un fallo sullo stesso Diamanti, che non la prese bene. Nel 2011 in campionato Bisoli dura solo cinque partite e al suo posto arriva Pioli, che firma la cavalcata del nono posto e dei 51 punti.

In una recente intervista Alino ha celebrato entrambi: "Bisoli per me è stato come un fratello maggiore, ma fu Pioli a trovarmi la collocazione giusta con Ramirez e Di Vaio". Sette gol al primo anno in campionato, sette al secondo, insieme alla fascia di capitano e ai viaggi in azzurro. Poi, al terzo anno, i sinistri scricchiolii di un Bologna che a gennaio esonera Pioli e un mese dopo, a mercato italiano chiuso, cede il gioiello Diamanti in Cina, al Guanghzou allenato da Marcello Lippi, in cambio di 7 milioni che danno un po’ di ossigeno ai bilanci esangui del presidente Guaraldi. Restano, indelebili, i ricordi bolognesi del suo magico sinistro e di quelle punizioni da far invidia a Baggio.

"Quando proprio a Bologna ho incontrato per la prima volta Roberto – racconterà Alino – mi sono presentato, l’ho abbracciato e me lo sono tenuto stretto per un paio di minuti". Un mese fa a chi gli ha chiesto chi vorrebbe nella sua squadra ideale di calcetto ha risposto così: "Gillet in porta, dietro Barzagli, in mezzo Perez e Mudingayi (dighe di quel Bologna, ndr) e davanti io. Con noi cinque se c’è una lite si vince di sicuro, con la palla poi non so come andrebbe a finire...".