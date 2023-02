Discorsi, lavoro e cure: Sinisa è un docu-film

di Massimo Vitali

Il 20 febbraio, se la leucemia a dicembre non lo avesse strappato ai suoi affetti più cari e al suo amato mondo del calcio, Sinisa Mihajlovic avrebbe compiuto cinquantaquattro anni.

Gli anni per tutti noi sono sequenze interminabili di secondi, ma nel caso di Sinisa sono stati, almeno gli ultimi, collezioni di momenti irripetibili, a metà tra l’eroico, il drammatico e l’umano. La storia di un anno sportivo intenso, la stagione 2021-22 con Sinisa alla guida, il Bologna adesso lo ha trasformato in una serie televisiva, che uscirà proprio il 20 febbraio sulla piattaforma di Dazn.

S’intitola "We are one. La serie" e racconta, in cinque puntate di trenta minuti ciascuna, la vicenda umana e sportiva di un gruppo alle prese con qualcosa di difficile anche solo da immaginare. Calcio e malattia, vittorie e sconfitte, i giorni belli conditi dall’illusione di aver messo la leucemia all’angolo e quelli traumatici del ritorno nella trincea dell’ospedale.

In mezzo i discorsi di Sinisa tra le quattro pareti dello spogliatoio, i messaggi dalla stanzetta del Sant’Orsola, la vita quotidiana dei calciatori, le tensioni e i momenti di gioia.

"Questa serie, interamente realizzata con le risorse interne al club – spiega l’ad rossoblù Claudio Fenucci – avrebbe dovuto essere pubblicata a dicembre, ma con l’aggravarsi delle condizioni di Sinisa ovviamente decidemmo di rinviarne l’uscita. Ci sembra giusto pubblicarla ora, in una data simbolica come quella del suo compleanno, per consentire a tutti, tifosi del Bologna e non, di vedere direttamente, con immagini esclusive e inedite, con quanta passione Mihajlovic abbia svolto il suo lavoro nonostante i pesanti cicli di cure e come la squadra, lo staff e la società abbiano affrontato una situazione senza precedenti".

Materia che bisognerebbe proiettare anche sui banchi di Coverciano, sperando che gli addetti ai lavori non debbano mai più rivivere una storia così drammaticamente unica, capace, in ogni caso, di lasciare qua e là i semi di insegnamenti preziosi.

La serie tv, che sarà a disposizione di tutti gli abbonati di Dazn, ha anche uno scopo collaterale benefico. Tutti i ricavi della produzione, a partire dal contributo dei partner rossoblù Facile Ristrutturare e Selenella, saranno devoluti all’Istituto di ricerca di immunobiologia dei trapianti e delle terapie cellulari dell’Azienda ospedaliera-universitaria di Bologna, a cui sarà possibile anche inviare contributi in denaro attraverso un Iban dedicato.

Un trailer anticipatore della serie verrà proiettato oggi sul maxischermo del Dall’Ara nel pre gara col Monza. Domani a Roma intanto, nell’ambito del premio ‘Andrea Fortunato’, nel Salone d’Onore del Coni Sinisa verrà celebrato con la consegna, ai famigliari, di un riconoscimento alla memoria.