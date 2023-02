Djokovic e Graf, ora la storia ha due numeri 1

Quante volte Novak ’The Djoker’ Djokovic è entrato nella storia per poi entrarvi di nuovo? Ebbene sì, è successo ancora, perché è iniziata ieri la sua 377esima settimana da numero uno del ranking, primato che eguaglia il record assoluto detenuto dal 1996 da Steffi Graf.

Nella classifica Atp pubblicata ieri, il fuoriclasse serbo ha raggiunto per la prima volta la vetta il 4 luglio 2011 e poi, come Graff, lo è stato per altre sei volte. Il periodo più lungo è durato 122 settimane, dal 7 luglio 2014 al 6 novembre 2016.

Pochi i movimenti nella Top 20. rilevante il ritorno in Top 10 del russo Daniil Medvedev (8) dopo il titolo a Rotterdam conquistato contro Jannik Sinner. E proprio Jannik è uno dei migliori ’scalatori’ del momento. Alla vigilia del torneo di Montpellier, vinto alla grande dal tennista azzurro, Sinner era 17esimo nel ranking Atp, poi quella vittoria unita alla finale conquistata in Olanda gli ha consentito di scalare la classifica e posizionarsi al 12esimo posto. L’obiettivo resta quello di misurarsi alla pari con i Top Five (Con Tsitsipas l’ha fatto alla grande) ed entrare nelle Finals di Torino. In generale l’Italia mantiene sei giocatori tra i primi 90 e diciannove tra i primi 200. Perde una piazza Matteo Berrettini, ora 24°, Lorenzo Musetti torna 18esimo, scivolano indietro Lorenzo Sonego (71, -11) e Fabio Fognini (86, -20), battuto al primo turno in singolare all’Argentina Open. Il ligure è finito fuori dalla Top 80 perché ha perso i punti della semifinale di Rio de Janeiro dell’anno scorso.

Questa la top ten Atp: 1. Djokovic 7070 pt; 2. Alcaraz 6480 pt; 3. Tsitsipas 5940 pt; 4. Ruud 5515 pt; 5. Rublev 3860 pt; 6. Nadal 3815; 7. Fritz 3660 pt; 8. Medvedev 3250 pt; 9. Auger-Aliassime 3200 pt; 10. Rune 3161 pt.