Dobboletta-UnipolSai, il matrimonio continua "Fiero di questo club"

La conferma era data per scontata. Non solo perché era presente al raduno di inizio mese ma anche perché lui, Lorenzo Dobboletta (nella foto), classe 1994, è il capitano dell’UnipolSai. Per Dobbo sarà l’ottava stagione in maglia Fortitudo, la sesta consecutiva. "Dobbo è il nostro capitano, sono molto contento di averlo a disposizione anche quest’anno – dice il manager Daniele Frignani –. In questa stagione mi aspetto da lui un ulteriore salto di qualità". E Dobbo? "Per me è un onore continuare a vestire questa maglia, giocare per la mia città. Ci aspetta una stagione complicata. Mi sento pronto". Salutano la compagnia, infine, Alessandro Grimaudo e Renzo Martini.