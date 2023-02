Doccia scozzese, Milan e Juve su Ferguson

di Marcello Giordano

Lewis Ferguson si aggiunge alla lista delle priorità alla voce rinnovi, con Riccardo Orsolini e Nicolas Dominguez. Che il centrocampista scozzese sia una delle sorprese positive di questo Bologna è un dato di fatto. Dall’arrivo di Thiago Motta è diventato centrale nel sistema rossoblù e pure goleador aggiunto: con tre reti è il terzo miglior marcatore della squadra da quando il tecnico italo-brasiliano si è seduto in panchina, dietro a Orsolini e Posch.

Strappato all’Aberdeen dalla concorrenza di Lecce, Sampdoria ed Empoli per 3,5 milioni, si è rivelato un affarone di cui si sono accorti diversi club. A raccontarlo è Bill McMurdo, agente del calciatore del Bologna, a Off Record Sport: "So per certo dell’interesse del Milan e della Juventus. Il Bologna è attento e mi tiene aggiornato. Ho persone che lavorano per me e hanno ricevuto alcune richieste di informazioni. Credo che la richiesta minima sia di 8 milioni di sterline". Ovvero circa 9 milioni di euro.

Che l’agente fissi è cosa non abituale ed è pure prematuro parlare di possibili offerte della Juventus, i cui orizzonti tecnici ed economici saranno definiti dalle vicende giudiziarie.

Che il Milan si sia segnato il nome sul taccuino come pure diversi club di Premier e Bundesliga è vero. Ma c’è una chiave di lettura che potrebbe dare un senso al tutto. Ferguson è il calciatore della rosa che guadagna meno, circa 250mila euro netti a stagione (fino al 2026) e il Bologna ha già chiamato l’agente annunciando l’intenzione tra aprile e maggio di trattare adeguare il contratto fino a 500mila euro netti, magari con prolungamento fino al 2027.

Le dichiarazioni dell’agente, con tanto di quotazione di mercato, potrebbero rappresentare una sorta di parametro per il nuovo ingaggio, a quota superiore ai 500mila euro. Perché Ferguson è un titolarissimo di Motta, quanto se non più di Schouten, Dominguez e Medel, che guadagnano 800mila euro ciascuno. L’intenzione del Bologna, a meno di offerte fuori mercato, è quella di trattenere il calciatore per completarne la maturazione. Perché la sensazione è che un ventitreenne così, che gioca da area ad area e con il vizio del gol, possa diventare un calciatore da rivendere a 20-30 milioni di euro.

E che Ferguson abbia ancora ampi margini di miglioramento è una certezza. Che questa sia la linea di pensiero del Bologna McMurdo lo lascia capire nella parte finale del suo ragionamento: "I rossoblù hanno venduto Hickey per 20 milioni di sterline con appena 48 partite giocate con loro. Ferguson ha dovuto imparare la lingua e la nuova cultura, facendo molto bene. Un ragazzo molto professionale e non ho dubbi sul fatto che possa giocare in futuro in Premier League, se lo desidera. Ma se dovesse arrivare la chiamata di una big italiana o tedesca, credo che andrà lì". Di partite, però, ne ha giocate 18, Coppa Italia inclusa, motivo per cui il Bologna vorrebbe trattenerlo e valorizzarlo ulteriormente, riconoscendogli quanto di buono fatto con adeguamento del contratto e anticipando il mercato. Tra aprile e maggio, le parti si siederanno al tavolo e si capirà se le intenzioni siano reciproche.

A Parigi resta sempre in bilico la posizione di Galtier. Il tecnico del Psg è contestato da molti. La tifoseria invoca a gran voce il ritorno di Thiago Motta, considerato dal presidente Al Khelaifi come un predestinato. Dall’entourage di Thiago fanno però sapere che non ci sono stati contatti con il club di Francia.